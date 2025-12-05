В Сочи за три года стоимость частных домов выросла на 24%

Средняя стоимость частных домов в Сочи заметно выросла за последние три года. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир», стоимость кв. м в городе увеличилась на 24%, что стало одним из наиболее ощутимых темпов роста среди курортов Краснодарского края.

Аналитики фиксируют подорожание индивидуального жилья на всех курортах региона, однако в Сочи прирост оказался выше средних значений. В целом по краю «квадрат» дома стал стоить на 25,6% больше, чем в 2022 году, а средняя стоимость объекта на побережье достигла 129,2 тыс. руб. за метр.

Рост стоимости частных домов в регионе сопровождается увеличением их средней цены: за три года коттедж или дача на Кубани подорожали на 12,8%, до 19,7 млн руб. Эксперты связывают динамику с повышенным спросом на жилье у моря и сохраняющимся интересом к курортным территориям.

По оценке руководства портала, ценовое движение на сочинском рынке отражает общую тенденцию опережающего роста на Кавказском побережье по сравнению с динамикой в Крыму. Там за аналогичный период стоимость «квадрата» выросла в среднем на 21,4%.

Кроме того, Сочи занял третью позицию среди наиболее востребованных регионов России для покупки курортной недвижимости с начала 2025 года, на долю города-курорта пришлось 20% от общего объема запросов, что связано с его историческим статусом как ведущего оздоровительного направления и устойчивой инвестиционной привлекательностью. Лидером рейтинга стал Алтайский край с 40% запросов благодаря растущему интересу к внутреннему туризму и природно-оздоровительным ресурсам, а второе место занял Архыз с 25%, при этом эксперты отмечают, что интерес к этим регионам усилился благодаря планам по развитию аэропортовой инфраструктуры, что может улучшить транспортную доступность.

Мария Удовик