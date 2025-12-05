На Дону жертвами атак БПЛА стали девять человек в 2025 году

С начала 2025 года в результате атак БПЛА на Ростовскую область погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Об этом во время «прямой линии» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что основное внимание властей было сосредоточено на восстановлении жилья: предоставлялись альтернативные варианты, заменялись окна и ремонтировались фасады.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» до конца 2025 года власти региона введут компенсациях за поврежденные и уничтоженные автомобили.

Наталья Белоштейн