На Дону жертвами атак БПЛА стали девять человек в 2025 году

С начала 2025 года в результате атак БПЛА на Ростовскую область погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Об этом во время «прямой линии» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор добавил, что основное внимание властей было сосредоточено на восстановлении жилья: предоставлялись альтернативные варианты, заменялись окна и ремонтировались фасады.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» до конца 2025 года власти региона введут компенсациях за поврежденные и уничтоженные автомобили.

Наталья Белоштейн

