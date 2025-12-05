На Дону жертвами атак БПЛА стали девять человек в 2025 году
С начала 2025 года в результате атак БПЛА на Ростовскую область погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Об этом во время «прямой линии» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Губернатор добавил, что основное внимание властей было сосредоточено на восстановлении жилья: предоставлялись альтернативные варианты, заменялись окна и ремонтировались фасады.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» до конца 2025 года власти региона введут компенсациях за поврежденные и уничтоженные автомобили.