В Ростовской области введут компенсации за поверженные БПЛА автомобили
До конца 2025 года донские власти разработают постановление о компенсациях за автомобили, поврежденные или уничтоженные в результате атак БПЛА. Об этом во время «прямой линии» с жителями сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, машины являются вторым приоритетом после восстановления жилья. Однако для введения компенсаций предстоит установить формат оценки ущерба автомобилю. В настоящее время власти решают, как будет оплачиваться сама экспертиза и по какой модели предстоит компенсировать стоимость автомобиля.
Глава региона добавил, что восстановить полностью любой автомобиль, который был поврежден или утрачен за счет бюджета не получится, но некая базовая компенсация будет.