В Ростовской области введут компенсации за поверженные БПЛА автомобили

До конца 2025 года донские власти разработают постановление о компенсациях за автомобили, поврежденные или уничтоженные в результате атак БПЛА. Об этом во время «прямой линии» с жителями сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, машины являются вторым приоритетом после восстановления жилья. Однако для введения компенсаций предстоит установить формат оценки ущерба автомобилю. В настоящее время власти решают, как будет оплачиваться сама экспертиза и по какой модели предстоит компенсировать стоимость автомобиля.

Глава региона добавил, что восстановить полностью любой автомобиль, который был поврежден или утрачен за счет бюджета не получится, но некая базовая компенсация будет.

Наталья Белоштейн