Аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса возобновили работу

В аэропортах Грозного, Владикавказа и Магаса сняты ранее введенные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Всего 11 аэропортов России приостанавливали работу ночью и ранним утром.

С 23:00 мск 4 декабря до 7:00 мск 5 декабря российские средства ПВО уничтожили 41 беспилотный аппарат над шестью регионами. В результате атаки на Краснодарский край повреждена инфраструктура морского порта в Темрюке.