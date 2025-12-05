Силы ПВО за ночь сбили 41 беспилотник

Минобороны заявило, что с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 мск 5 декабря силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, по девять БПЛА сбито над Самарской областью и Крымом, восемь — над Саратовской областью, по семь — над Волгоградской и Ростовской областями, один — над Краснодарским краем.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что при налете БПЛА на регион повреждена инфраструктура морского торгового порта в Темрюке. Работу приостанавливали аэропорты Сочи, Краснодара, Минеральных Вод, Владикавказа, Грозного, Магаса, Саратова, Самары, Ульяновска и Пензы.