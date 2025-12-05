Одиннадцатый аэропорт в России ввел ограничения из-за атак БПЛА

Международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Это 11-я за ночь и утро воздушная гавань, приостановившая работу.

С двух часов ночи не работают аэропорты в Ульяновске (Баратаевка) и Самаре (Курумоч), а с шести часов утра — во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.

Ограничения сняты с воздушных гаваней в Саратове (Гагарин), Пензе, Минеральных Водах, Краснодаре и Сочи.

С 23:00 мск 4 декабря до 7:00 мск 5 декабря силы ПВО уничтожили 41 беспилотник над шестью регионами, сообщили в Минобороны. При налете БПЛА на Краснодарский край повреждена инфраструктура морского торгового порта в Темрюке.