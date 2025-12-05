Цены на частные дома в Краснодарском крае выросли на 13% за три года

Средняя стоимость частных домов в Краснодарском крае увеличилась на 12,8% за три года и достигла 19,7 млн руб. В Крыму цена домов выросла на 10,6%, до 19,8 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С 2022 года подорожание затронуло все курорты Краснодарского края. Лидером по росту стоимости 1 кв. м стал Туапсе — дома подорожали на 36,3%. Наименьший рост зафиксирован в Новороссийске — 17,4%.

В Сочи цены выросли на 24%, в Геленджике — на 22%, в Анапе — на 32,7%. Средняя стоимость 1 кв. м на побережье составляет 129,2 тыс. руб., что на 25,6% больше, чем три года назад.

Анализ 15 курортов Крыма показал рост цен почти везде, за исключением Гурзуфа, где стоимость снизилась на 2,2%. Максимальное подорожание отмечено в Саки — 59,6%, Симферополе — 45,4% и Коктебеле — 35%. Минимальный рост зафиксирован в Ялте — 6,9%, Массандре — 7,5% и Кореизе — 11,7%. В среднем по курортам полуострова прирост стоимости квадратного метра составил 21,4% до 133,7 тыс. руб.

По общей стоимости коттеджей падение произошло только в двух городах Крыма — Гурзуфе (минус 10,1%, до 22,2 млн руб.) и Массандре (минус 3,3%, до 27,8 млн руб.). Наибольший рост цен показали Керчь — 37,1%, до 8,2 млн руб., Коктебель — 35,3%, до 18,2 млн руб. и Симферополь — 27,5%, до 15,2 млн руб.

«Стоимость частного дома на побережье в Краснодарском крае и Крыму практически одинаковая. С началом СВО динамика в Крыму стала отставать от кавказской. Тем не менее за последний год она ускорилась: покупатели недвижимости стали более оптимистично оценивать безопасность и перспективы улучшения транспортной доступности полуострова»,— прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Анна Гречко