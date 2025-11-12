В 2026 году на выплаты участникам СВО в Башкирии направят 24,5 млрд рублей

На следующий год из бюджета Башкирии планируется направить 24,5 млрд руб. на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей, следует из доклада исполняющей обязанности министра финансов Светланы Малинской. Проект госпожа Малинская представила комитету по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая Башкирии.

Совокупный объем социальных расходов в 2026 году должен составить 90 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. меньше ассигнований нынешнего года. 6,1 млрд руб. предоставит федеральный бюджет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект бюджета на 2026 год предусматривает сокращение затрат на выплаты за контракт с Минобороны России с 14,8 млрд до 13,6 млрд руб. В то же время, с 1,3 млрд до 1,5 млрд руб. увеличится объем поддержки бойцов башкирских добровольческих батальонов.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров на «Прямой линии» заявил, что для поддержки СВО в этом году выделено 25 млрд из запланированных 32 млрд руб.

Идэль Гумеров