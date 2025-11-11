Прямая линия главы Башкирии Радия Хабирова. Онлайн-трансляция «Ъ-Уфа»

11 ноября в 19:00 началась прямая линия с главой Башкирии Радием Хабировым. В прямом эфире глава региона отвечает на вопросы журналистов, общественников, жителей республики.

23:15 О развитии туризма. «Достаточно бурно начали сейчас развиваться. Ну, представьте, раньше бытовало мнение такое устойчивое, что Башкортостан — это родина сплавного туризма. Самая беда для Башкортостана — это сплавной туризм. Поясню: он приехал, он ничего у нас не покупает, он у нас не останавливается, он проплыл, мусор оставил и уехал. Я сам тоже плавал, ой, ходил.

Мы сейчас как раз работаем над инфраструктурой. Я всегда говорю: нам очень нужно научиться продавать то, что есть».

23:05 Вопрос из соцсетей: наша республика находится чуть ли не на первых строчках по количеству людей, которые работают вахтовым методом. Вы говорите, что есть достойные зарплаты и у нас в регионе. Какие региональные предприятия могут обеспечить достойную зарплату?

«По вахте скажу. Это такой феномен в России, что освоение Сибири, севера нашей страны, осуществлялось вахтовом методом, по-другому невозможно. Это целый комплекс цивилизационный, экономический, нравственный, историко-традиционный. У нас на вахту едут целые поколения. Бытует мнение, что на вахту ездят только потому, что нет работы. В этом тоже есть истина определенная, особенно в сельских районах, потому что сельским районам такое мы не можем предоставить. Там не менее, сейчас большой ряд крупных предприятий наших промышленных, начиная от УМПО могут предоставить достойные зарплаты для хороших специалистов. С другой стороны, Сибирь тоже кто-то должен осваивать. И государство, понимая это, создает такие условия, что там зарплата больше. Такую зарплату мы не можем им предложить».

22:57 Останется ли Радий Хабиров в Башкирии после ухода с должности. «У меня есть в Москве квартира, у супруги есть квартира, поэтому нам есть где жить в Москве комфортно. Здесь я живу на государственной даче, в государственном доме. В принципе, у меня в центре или в лесу достаточно комфортно.

Это же еще нужно увязывать с какими-то семейными предпочтениями. У нас двое детей. Первый пошел в школу, другой в садик ходит, поэтому мы себя видим здесь, в республике. Я не отношу себя к варягам, я таковым не являюсь. Поэтому, если ситуация будет складываться благоприятно для такой возможности, то, наверное, не, наверное, мы проживем здесь. У меня супруга из Майкопа, в Майкоп мы не поедем, в Москву можно приезжать- уезжать. А насчет квартиры (в Уфе), скоро узнаете. Я присматриваю себе квартиру, куплю, зарплата позволяет».

22:50 О наставниках. «Есть такая в жизни закономерность: чем ты старше становишься, тем меньше у тебя наставников. Были такие люди, к которым я прислушивался, чье мнение мне было дорого. У меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. У него было ко мне хорошее отношение, и мне было очень приятно. Мне очень интересно, как работает Сергей Семенович Собянин. Его можно назвать своим наставником, потому что я учусь у него. Ну, посмотрите, Москва какая. Ну, понятно, что бюджет, но можно иметь бюджет и ничего не делать или делать плохо».

22:30 О завершении строительства мечети Ар-рахим до окончания срока полномочий. «Тяжело начиналась история с Ар-рахимом. Я поделюсь своей. У меня есть одна черта характера: чем больше на меня давят, тем больше я упираюсь. И с мечетью на меня начали давить сильно. Я прям разозлился. Думаю, да не буду я делать ее, в конце концов, это не моя зона ответственности. Но как-то вошли мы в эту историю. Мы в следующем году, наверное, фасад завершим. В этом году мы уже хотели тепло подать, но не подали. Во-первых, это деньги. Представляете, такую махину топить. Там еще многие вопросы не решены — землеустроительные работы, часть залезла на федеральную землю и так далее. Поэтому давайте я не буду утверждать. Конечно, хочу построить его и завершить, но будем смотреть. Настолько турбулентно все... Опять же деньги, их надо находить. Если передо мной выбор будет: ежемесячно заплатить 48 млн руб. внебюджетных средств на fpv-дроны или эти 48 млн направить на мечеть — как вы думаете, что я выберу? Я выберу первое, и Всевышний меня простит и поймет, потому что я жизнь людей выбираю».

22:27 Бойцы батальона имени Салавата Юлаева попросили рассмотреть вопрос пролонгации льготы на лечение в санаториях участников СВО и их членов их семей еще на один раз в связи с продлением службы по контракту и включения в ее состав детей.

Радий Хабиров отметил, что, действительно, такая мера поддержки в республике есть, она опирается на сеть башкирских санаториев, в других регионах ее нет. Он поблагодарил директоров санаториев, которые «принимают ребят по этой услуге», и открыл секрет, что более нескольких тысяч случаев, когда они «по нашей просьбе» заселяли в санатории членов семей бойцов, «когда формальные моменты не подходят». И это все «не за бюджетные деньги, санатории берут это на себя». И это десятки миллионов рублей. По его словам, «лучше мы будем поступать так: этот ресурс у нас есть, и в каких-то особых случаях никому не отказывали». «А увеличивать эту меру поддержки, распространять… Вопрос не в том, что я не хочу, но наши бюджетные возможности не позволят». «Иногда лучше иметь мужество сказать нет»,— заявил глав региона.

22:25 Обмеление реки Белой. «Да, это проблема, но не катастрофа. У нас в прошлом году, когда дожди пошли, практически половодье было. Поэтому это такое. Это зависит от большого фактора событий и так далее. В то же время и производственная деятельность показала, что качество воды сейчас лучше. И повышение биоразнообразия этой реки сейчас происходит. Проблема есть, но она, еще раз подчеркиваю, это естественный процесс. Поэтому, знаете, проблема, на долгие годы, которая нас с вами и наше поколение ближайшее время не коснется».

22:15 Радий Хабиров отметил, что пока созданные нейросетью видео еще можно отличить от настоящих, но вскоре, возможно, это будет сделать трудно. «Фейки и вбросы – это часть нашей жизни. Сейчас война — это не война мускулов, а война интеллектов».

22:00 О службе женщин на СВО. «У меня достаточно принципиальная позиция. Как говорится, мне еще перед Богом предстоит отвечать, что, как говорится, через мои руки, через мою душу достаточно большое количество мужчин отправились на войну. Я б не хотел утяжелять еще, что через мои руки пройдут женщины. Есть же другой вариант. Я разговаривал с женщинами нашими, которые создали организацию «Белая юрта».

21:50 Относит ли глава Башкирии себя и республику к какой-то «группе влияния»? «Республика Башкортостан — один авторитетных субъектов Российской Федерации, крупный, сильный, с большой историей. Поэтому даже не приходится говорить о какой-то ее клановости. Или что обычно говорят: к какому клану принадлежит глава региона? Здесь я вам точно хочу сказать, что никакому клану я не принадлежу. Хотя в минуты слабости, которые бывают и у меня тоже, я иногда себе говорю: «Вот надо бы хоть к какому-то клану мне принадлежать, можно было бы обратиться как-то неформально к какому-то там решающему человеку». Но нет, никакому клану я не принадлежу, я принадлежу, скажем так, и служу президенту страны. В этом смысле я, можно сказать, явный путинист, что, кстати, мне дает возможность спокойно работать. Потому что мне не надо суетиться ни перед кем и ни под чем. Я действую в интересах республики и все. А если у меня возникают какие-то проблемы, я звоню президенту и всегда получаю поддержку».

21:40 О проекте «Русском медной компании» в Башкирии. По словам Радия Хабирова, в региональном обществе «пережили достаточно бурную дискуссию: зайдут они, не зайдут». «Нам удалось защитить людей от других людей, у которых была задача дестабилизировать ситуацию в республике. Это такая традиционная методика, она уже отшлифована до зубов нашими оппонентами, когда любая экологическая проблема тут же переводится в политическую. А поскольку экология людей сильно волнует, она такая взрывоопасная всегда. Могу сказать, что здесь нужна определенная решительность. Можно было сказать: мы не будем этим заниматься и терять инвестиции, развитие, потенциал. Все-таки мы пошли по пути разъяснить людям, самим разобраться. Что будет с РМК, и людям объяснить. Эту работу мы сделали достаточно профессионально. В начале захода РМК на геологоразведку мы видели ощетинившуюся часть населения Зауралья, которые сказали: мы не хотим, вы раскроете залежи радиоактивные, чумы и еще чего-то. Людям надо было объяснить, была сделана очень большая работа. Эксперты и политологи много работали и наши служащие государственные. И у людей пришло понимание».

Компания ведет себя достаточно комфортно, и она уже вложила деньги. Речь идет о более 100 млн руб. денег вложили в развитие районов. Редкий случай, на самом деле. Третье. Мы переходим к следующему этапу. Геологоразведка завершается. Они получат подтверждение объемов. И следующий этап – непосредственно вхождение на территорию. На мой взгляд, мы людям объяснили, какие плюсы будут. И люди, надеюсь, поняли, что это под нашим контролем будут, что мы не зайдем на территорию Крыктытау. Заходит инвестор, понятный и вменяемый».

21:32 Начнем с того, что реабилитация детей до 18 лет и реабилитационные центры — они не выполняют до конца (своих функций). Большая история, конечно, что «Салют» построили — он является флагманом и позволяет увеличить реабилитацию. Что касается тех, кто старше 18 лет — мы пошли по другому пути: мы даем сертификаты. Задача состоит в том, чтобы мы могли оплачивать столько сертификатов, сколько нужно. Эта часть тоже недофинансирована. Строительство мы пока не предполагаем. Наша надежда построить такой центр «Шифа» в Сибае — пока инвестор ни шатко ни валко работает, пока мы не видим там серьезного движения. Пока ответ такой: это брать сертификат, вставать в очередь и обращаться к тем реабилитационным центрам, которые такие услуги оказывают. Но оплачивать будет республика.

21:25 Про транспорт. «Мы пошли по пути укрепления «Башавтотранса». Он свои задачи выполняет, но мы на него просто возлагаем больше, чем он может. Поэтому главным нашим партнером, наверное, в Уфе, конечно, является «Башавтотранс». Поэтому первое решение, которое на поверхности — конечно, покупка новых автобусов и открытие новых маршрутов. Нам электротранспорт тоже нужен. Уфа — сами молодцы. Они 15 троллейбусов купили. Мы на следующий год в рамках федеральных программ какое-то небольшое количество «Башавтотрансу» купим.

Я абсолютно признаю, что состояние транспортной сети отстает за ростом количества людей в Уфе. Тем не менее, но мы сталкиваемся сейчас с тем, что коммерческие перевозчики, ну, особенно это не в Уфе, может быть, но в других районах начинают не выходить на конкурсы. Им невыгодно по тем тарифам, которые есть. И, кстати, хочу сказать, по тем тарифам, которые в Уфе есть, им тоже невыгодно. Они начинают показывать свою экономику и говорят: «мы работать в минус не будем». А мы, если пойдем на повышение тарифов, столкнемся на непонимание людей. Они просили нас помочь закрыть платежи по лизингам, но мы сейчас не в состоянии в этом помочь. Поэтому пока (решение транспортной проблемы) — это укрепление электротранспорта, покупка оборудования «Башавтотрансу».

21:20 Политолог Сергей Лаврентьев задал вопрос о ротации кадров в Русской православной церкви: вместо митрополита Никона, который ушел на заслуженный отдых, пришел митрополит Филарет. Радий Хабиров, рассказал, что 30 лет назад утонул родственник супруги. «Он не был крещеным. Я пошел к владыке, просил, супруга просила это сделать, чтобы отпевать. 30 лет прошло, я до сих пор его помню с тех пор. Это мои личные воспоминания, очень глубокие, очень добрые. Я считаю, что для Башкортостана он очень многое сделал, пользуется очень большим уважением. За его службу мы безусловно его поблагодарим. Очень хорошо, что решением патриарха России местом проживания ему определена Уфа. Он остается с нами, как духовный пастырь. Что касается нового руководителя митрополии Филарета. Я пока знаю его анкету. Когда прочел, что он окончил МИФИ. Серьезное образование. Он молодой, 63-го года рождения. У меня с ним встречи еще не было. Мы как раз договариваемся, чтобы встретиться. Я думаю, что мы прекрасные отношения также выстроим. Нам делить нечего. Мы одно дело делаем со всеми конфессиями. Я жду этой встречи, и она произойдет»

21:16 За время «Прямой линии» поступило 1,4 тыс. звонков, всего — около 7 тыс. вопросов.

21:10 Что касается Андрея Геннадьевича, ничего удивительного тут нет. Это наш национальный, российский обычай. Кого-то все время провожают. То меня провожают, а когда надоедает, начинают провожать Андрея Геннадьевича. Вообще, это такой, я уже как-то говорил, провожание кого-либо — это такой политтехнологический процесс, который направлен на дестабилизацию. Андрей Геннадьевич — один из очень эффективных членов нашей команды. Он — человек с самостоятельным характером мышления, с такой определенной автономностью. Мы с ним так и договорились. Понимаете, мне всегда хотелось, чтобы коллеги в управленческой команде чувствовали определенную свободу. Поэтому, я не знаю, у него надо спросить, может, он это распространяет эти слухи?

20:55 Наверное, я это делаю сознательно, чтобы четко сказать: у нас непростой год будет. Хотя, на нашу с вами жизнь, у нас легких годов как-то не было. Прошлый год у нас был дефицит бюджета, по моему, 18 миллиардов. Позапрошлый, 15. В этом году мы дефицит бюджета что-то около 22 миллиардов рублей. Абсолютно не смертельно. Я вообще считаю, что хуже, когда у тебя профицит бюджета. Объясню почему. Значит, ты деньги солишь. Правда, сейчас бы, если бы эти деньги у нас были в профиците, мы бы депозит положили под 22-25%, и зарабатывали на этом. Но это ж не всегда так бывает. А когда закончится специальная военная операция, в чем сложность будет? Мы с этой специальной военной операцией, ну давайте не будем прикрашивать, мы выйдем израненные. Потому что экономика будет тоже израненная. Мы потеряли людей, у нас достаточно большое количество людей, которые с инвалидностью, с увечьями. Нам надо о них заботиться. После хорошей драки мы выйдем израненными, но ничего, Россия не раз выходила из таких драк и потом быстро зализывала (раны).

Может, это нам поможет демографию республики решить. После войны поколение называется бэби-бумеры, потому что бэби-бум был. Рожали, и такой объем был. Этому тоже есть объяснение психологическое, экономическое. Поэтому я тоже говорю, может быть, у нас после СВО рождаемость как-то увеличится.

20:45 Отвечая на вопросы военнослужащих батальона имени Доставалова: «Честно скажу: мне к вам хочется. Настоящее — все там».

20:27 Да, «Башкиравтодор» доставил нам все достаточно серьезную головную боль. Мы предпринимали много попыток с начала моей работы, наверное, где-то перегружали его, экономика предприятия этого не приняла. Предприятие в сложном состоянии находится, но в значительном лучшем, чем в прошлом году. У нас есть понимание, как его вытащить. Предприятие с большим кредитным портфелем — объемы работ на несколько миллиардов рублей. Все объемы работ, которые мы выбрасывали на торги, «Башкиравтодор» — как предприятие с большой историей, с большими возможностями — выигрывало. Но тем самым мы оказались в ловушке — с одной стороны, мы опять напитали «Башкиравтодор» как наше госпредприятие объемами — потому что его надо вытаскивать, у него достаточно большая долговая нагрузка, без объемов не напитаешь, с другой стороны, из-за того, что предприятие в достаточно тяжелом положении, оно те задачи, которые мы ему поставили — и дороги, и ремонт — они не выполнили.

Нам еще большую подножку поставила попытка рейдерского захвата предприятия — вы знаете эту историю, я ее обозначал. Я думал, что такие вещие бывают в 90-е годы. Мы отбились. Очень деятельную поддержку оказали управление ФСБ и прокуратура.

Но мы эту историю оставлять не будем. Как это по-русски сказать? — Тех, кто этим занимался, я буду «догонять». Я их обязательно «догоню». Они на месяца нас «отбросили»! Представляете, они вошли и сразу сделали конкурсное производство! Что такое конкурсное производство? — Распродажа! Здравый смысл восторжествовал, мы эту ситуацию отработали.

Сейчас «Башкиравтодор» работает. Но лето — самое «вкусное» время — упущено. Тем не менее, работу он ведет, к следующему году, весной мы лучше выйдем на работы. Лишь бы было финансирование, потому что, как я говорил, у нас большие проблемы будут с деньгами.

20:13 Реставрация памятника Салавату Юлаеву. «Мне бы этим не хотелось заниматься. Это большая эмоциональная нагрузка. Но если бы мы это не сделали, за нас бы сделала природа. У нас есть проект, есть партнер, Академия художеств РФ. И у нас есть, боюсь ошибиться, консенсус в обществе. У нас есть деньги, есть план. К октябрю 2027 года, если ничего не изменится, должны его открыть».

20:13 Поступило более 5,5 тыс. вопросов на «Прямую линию»

20:10 Мы очень далеки от того, чтобы закрывать колледжи. Мы сохранили колледжи, у нас их много — 92. Практически в каждом райцентре есть. Они в разном состоянии. Благовещенский колледж мы не собираемся закрывать, мы проводим оптимизацию: соединяем колледжи в один комплекс. Что это дает? Аккумуляция сил, уходят излишние административные расходы: можно одному директору платить.

19:59 Что касается Алана Викторовича Марзаева — моя позиция тоже не меняется. Ждем решения суда. При этом, раз зашел уж такой разговор, чтобы потом меня не обвиняли, что я защищаю коррупционеров — я не защищаю коррупционеров, я спокойно выдерживаю свое мнение, когда я, как живой человек, образованный человек, достаточно хорошо образованный юридически, с большим жизненным опытом, говорю: вот здесь я не считаю, что есть... Будем ждать решения суда. Я же не спорю с решением суда — я могу быть внутренне не согласен с решением, «звереть» внутренне от происходящего, но не буду идти против того, что мы живем в цивилизованном правовом государстве. Но предпринимать действия какие-либо негативные в отношение людей, про которых сказали, что он совершил преступления — я такого факта не вижу. В то же время, когда возникает вопрос «Взял взятку», он вылетает отсюда...

19:57 Сам факт продажи имущества — нормальный процесс. Знаете, сколько было предложений купить наш аэропорт! — Но зачем я буду его продавать? — Я с аэропорта получаю прибыль от 2 млрд до 3 млрд руб. прибыли. Аэропорт выполняет огромный спектр социальных функций! Тоже самое — «Башспирт». Наверное, «Башспирт» был интересен к продаже несколько лет назад, когда были разговоры чуть ли не о его банкротстве. «Башспирт» сейчас в пятерке производителей крепкого алкоголя. Единственное крупное спиртоводочное предприятие, которое увеличило продажи, в отличие от всех находящихся в пятерке крупных производителей алкоголя, у которых упали продажи. Прибыль появилась, эффективно работают, зарплаты увеличены, появляются новые ниши. Я это связываю с достаточно эффективным менеджментом, который возглавлял Раиф Рамазанович (Абдрахимов). Он, кстати, и сейчас возглавляет (компанию), потому что я его, разумеется, не увольняю. Предложения по (продаже) «Башспирта» были. Не вижу необходимости. Он приносит прибыль, многомиллиардные акцизы...

Что касается Раифа Рамазановича — мне кажется, я внятно и четко объяснил свою позицию. Она не меняется. Я не хочу собой подменять силовиков и суды, они работают в рамках своих задач. Очень сложный вопрос, когда хозяйственная деятельность сменяется уголовной. Тонкая грань — мне кажется, здесь нужна большая мудрость и ответственное отношение к работе. Будем ждать.

19:51 Жители села Дурасово Чишминского района просят принять меры к сохранению объекта культуры Усадьбы братьев Бушмариных. Многие его детали подверглись вандализму. Погодные условия и время разрушили часть деревянных строений. Жители обеспокоены состоянием мельницы, которую, как они считают, необходимо оставить будущим поколениям. Глава Дурасовского сельсовета Фанил Заманов рассказал, что мельница Бушмариных заработала в 1880 году и действовала до 2006 года. В годы войны работала в три смены. Он подчеркнул, что данную мельницу необходимо восстановить, и попросил помощь в реконструкции и создать музей Хлеба.

Радий Хабиров отметил, что многие знают об этой мельнице, Чишминский район не так далеко от Музея кочевых цивилизаций, и была мысль, на его взгляд, не очень удачная, увязать мельницу с будущим музеем. Даже была мысль не очень оправданная — разобрать мельницу и перенести ее ближе к Евразийскому музею, там тоже речка есть. «Сегодня мы провели заседание комитета Юнеско и обсуждали Дом Бушмариных. Нет сейчас готового решения. Точно, конечно, туда заходить, делать. Даже по виду, достаточно больших денег это будет стоить. 26 год – точно не видим. Я и с главой сегодня разговаривал Чишминского района. Мы обязательно туда придем. Я как-нибудь в одну из поездок в ближайшее время туда приеду, сам посмотрю. Сделаем сперва охранительные функции, чтобы его не добили сейчас, а потом уже примем решение». Он рассказал, что похожая ситуация была с другим ОКН, и «им предложили подаваться на конкурс, и порядка 150 млн руб. пришло». «Здесь тоже надо какой-то вариант поискать. Это отдельная история. Надо думать. Озабоченность есть, на 26-й год денег нет».

19:50 Следующий год, 2027 год, для республики в плане наших возможностей активно решить проблемы, которые есть, будет, наверное, худшим годом. Я все же надеюсь, что когда-то это все завершится, потому что мы входим с самым большим дефицитом бюджета. Некоторые моменты у нас будут продвигаться «вправо».

19:45 В ходе строительства М-12, представьте, 140 км, сколько инертных грузов было перевезено. С момента начала строительства мы находились в контакте со строителем — где увещеваниями, где угрозами, где как мы эту работу проводили. Тем не менее, по факту осталось, что нам сложно посчитать, какой ущерб (нанесен), но он исчисляется миллиардами. То есть, дороги были убиты. На данный момент госкомпания «Росавтодор» занимается возмещением, строительством и восстановлением этих дорог. Понятно, что не большей ее части, а мизерной достаточно. Мы приняли решение, что из тех денег, которые в дорожном фонде есть, мы на следующий год будем ускоренным финансированием отправлять туда — на восстановление этих дорог.

19:40 Для всего нужна инфраструктура. Если говорить о спорте, то это ФОКи и бассейны, если о культуре — театры, дома культуры. У нас только учреждений культуры 4 тыс. и более 10 тыс. работников. Поэтому инфраструктура должна быть в первую очередь.

19:35 Из тех задач, которые нам нужно решать, это ремонт Русского драматического театра. Это, конечно, тема федерального финансирования, потому что сумма там достаточно большая — она может дойти в целом до 1,5-2 млрд руб.

19:23 С ограничениями сотовой связи нужно свыкнуться.

19:15 Мы становимся достаточно системным объектом для террористических атак. Регулярно объявляется беспилотная опасность. Атаки становятся более частыми, системными. Ни что нам не дает повода думать, что это остановится. Нам пришлось в очень быстрое время решить задачи: определить предприятия, имеющий критически значения, приняли «дорожные карты». Пассивная защита очень эффективно срабатывает. Активная защита: чем мы располагаем. «Панцирями», зенитными орудиями, пулеметами и автоматами. В «Башнефти» — несколько маневренных групп.

19:15 Доктор биологических наук Булат Кулуев: каким вы видите будущее? какое будущее мы строим?

Радий Хабиров: Мир турбулентный, процессы стремительные, делать прогнозы достаточно сложно. Год назад мы начали разрабатывать проект Башкортостан - 2030. Очень сложно прогнозировать. Настолько все изменчиво. Я вам откровенно скажу: так далеко я не планировал.

19:07 Мы закроем все свои социальные обязательства. Да, идет удлинение сроков строительства социальных объектов, но мы их введем. Все макроэкономические показатели даже в сложных условиях дают возможность крепко стоять на ногах и закрыть все социальные обязательства. Все будет хорошо, но много надо будет работать, заявил господин Хабиров.

19:02 Глава Башкирии полагает, что «все будет хорошо». Прямая линия, по его словам, дает возможность узнать настроения населения. Уже поступило более 4,5 тыс. вопросов, добавил глава региона, пообещав ответить на десятки из них.