В Башкирии продлили выплаты новым контрактникам до конца ноября

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом продлил действие единовременных выплат за заключение контракта с Минобороны России для участия в СВО еще на месяц. В прежней редакции документа выплата назначалась для контрактников, поступивших на службу до конца октября.

Тем же указом выплаты распространили на лиц без гражданства, заключивших контракт с 7 июля.

В Башкирии за контракт с Вооруженными силами России разово выплачивают 1 млн руб. Единовременные выплаты введены в республике в ноябре 2023 года. Размер довольствия составлял 100 тыс. руб., поэтапно сумму увеличивали до 205 тыс. и 505 тыс. и 1,6 млн руб. В начале июня ее уменьшили до 1 млн руб.

Майя Иванова