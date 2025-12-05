Почему вы такой красивый?
Тенденции уходящего 2025 года: ювелирное искусство и часовой бизнес
Весь год обозреватели «Коммерсантъ Стиль» внимательно наблюдали за происходящим на мировых и российском рынках. Теперь мы готовы доложить о тенденциях уходящего 2025 года.
Это — вторая часть нашего исследования, начало
Ювелирное искусство: век великому стилю и споры про лабораторные камни
Главным событием уходящего года в декоративно-прикладном искусстве можно считать 100-летие стиля ар-деко, точнее 100-летие с момента проведения в Париже Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, давшей название новому стилевому течению. Даже столетие спустя стиль ар-деко остается по-прежнему популярным и востребованным. Его секрет в правильном сочетании роскоши и функциональности, декоративности и практичности. Приуроченные к юбилею великого стиля выставки в разных музеях мира (Парижском музее декоративно-прикладного искусства, миланском Palazzo Reale, Государственном Эрмитаже) анализировали наследие ар-деко и его связь с современной модой, дизайном, ювелирным искусством.
Кольцо Liza Borzaya
На ювелирном языке ар-деко означает строгость и гармонию, ясные геометрические формы и симметрию, использование новых материалов и ярких контрастов. Эти приемы не обошли вниманием современные ювелирные художники и дизайнеры, в том числе российские. Контрастные сочетания белого золота и черной эмали нашлись у Parure Atelier, геометрически четкие силуэты огранок «октагон» использованы в кольцах Liza Borzaya. В украшениях Ilgiz F. элементы живой природы обретают строгие графичные очертания в виде брошей, колец, подвесок. В 2025 году особенно много исторических предметов в стиле ар-деко было представлено на аукционных торгах по всему миру, в том числе бриллиантовое колье-галстук Van Cleef & Arpels 1929 года и кольцо Cartier c 18-каратным сапфиром Rockefeller Kashmir огранки «сахарная голова».
Кольцо Cartier Rockefeller Kashmir
Фото: Christie’s
Важным фактором, влияющим на ювелирную индустрию, остается высокая цена золота. С начала года драгоценный металл вырос в долларовом выражении более чем на 25%, достигнув исторических максимумов. Рост в рублях оказался еще более существенным: за 10 месяцев 2025 года золото подорожало примерно на 4914 руб. за грамм, что на 85% выше, чем в начале года. Все это сказалось на себестоимости конечного продукта и вынужденном росте цен.
Подвеска The Order из желтого золота, Joser
Противостояние природных и лабораторных бриллиантом — еще одна константа ювелирной отрасли. Противники укрепляют свои позиции. Лаборатории наращивают производство: по данным International Gemological Institute, в течение последних пяти лет рынок выращенных бриллиантов рос на впечатляющие 15–20% в год. The Fortune приводил данные исследования Knot о том, что в уходящем году впервые в истории более половины пар приобрели кольца для помолвки с бриллиантами неприродного происхождения.
Процесс производства лабораторно выращенныех бриллиантов. Кристалл после лазерной обработки от поликристаллических включений на периферии
Фото: Shiphra
В то же время один из пионеров сектора lab-growing, компания De Beers объявила о закрытии своего бренда украшений с «лэбами» Lightbox, сосредоточив маркетинговые усилия на продвижении натуральных алмазов и бриллиантов. Авторитетные геммологические институции, ответственные за конечную стоимость конкретного камня, принимают свои решения, иногда противоречивые. Позиция GIA (Геммологический институт Америки) по вопросу сертификации лабораторных бриллиантов менялась уже несколько раз: от полного отказа иметь дело с искусственными камнями до согласия оценивать их по стандартам натуральных, с полноценной номенклатурой 4С. Летом 2025 года GIA ввел более упрощенные и обобщенные категории Premium и Standard. Выращенные бриллианты, не соответствующие минимальным критериям Standard, не получат сертификат GIA.
Часы: какие цветы распускаются на руинах
На четвертый год действия экономических санкций ЕС (к которым присоединилась Швейцария) и Японии традиционно зависимый от импорта российский часовой рынок представляет собой странную картину. С него ушли все «мейджоры», продукция которых ныне завозится в страну в лучшем случае по хилым каналам параллельного импорта и в общей структуре продаж статистически не значима. Только несколько брендов из числа «середняков» сохраняют присутствие в ассортименте местных ритейлеров и даже минимальную маркетинговую активность.
Главными выгодоприобретателями на опустевшем рынке стали так называемые досанкционные бренды, чья экспортная цена укладывается в разрешенные €300 за единицу товара. Никогда еще российские дистрибуторы доступного Swiss Made и непонятно где сделанных часов фэшн-брендов не чувствовали себя столь уверенно, как в 2023–2025 годах. По мере исчерпания накопленных до 2022 года товарных стоков «мейджоров» внимание покупателей переключилось на эти изделия розничной ценой примерно до 100 тыс. руб. с небольшим «хвостиком». Даже автор, изучающий часпром на протяжении последней четверти века, иногда бывает поставлен в тупик просьбой рассказать о том или ином бренде из продающихся в московских магазинах.
Как ни странно, но активность китайских производителей на местном часовом рынке не идет ни в какое сравнение с рынком автомобильным. Их продукция в широком розничном диапазоне от 20 тыс. до 300 тыс. руб. попадает в Россию в основном усилиями местных дистрибуторов, сами марки особого интереса к нашему рынку пока не испытывают. Характерно, что пионерами китайского импорта в Россию становятся ритейлеры, вышедшие из недр интернет-торговли, а не классические офлайновые магазины. Так, молодые бренды CIGA Design и Agelocer завез сюда крупнейший в федеральном масштабе часовой ритейлер AllTime. Bestwatch начал работать с давно известным производителем Seagull.
Часы CIGA Design Planete Bleue
Реакцию традиционных российских часовых производителей на изменившуюся ситуацию следует признать запоздавшей. Проведем еще одну аналогию с авторынком: старые часовые заводы ведут себя как АвтоВАЗ, разве что скромнее повышая цены. В начале 2025 года на российских часовых производителей обратил внимание Минпромторг, инициировавший серию ведомственных совещаний. Пока что видимых результатов от них нет, что, может быть, к лучшему: по крайней мере про введение повышенных ввозных пошлин или утильсбора на часы не слышно. Зато — и это точно тенденция последних лет — стали появляться новые малые российские марки, частично использующие местные производственные возможности, частично — импортирующие из-за рубежа критически важные компоненты. Довольно внятно прозвучал Алексей Якушик, выпустивший в течение 2025 года три мелкосерийные модели; одну из них, к 80-летию Победы, мы упоминали. Из-за небольшого количества цена их изделий получается высокой. Впрочем, то же можно констатировать и в отношении международно признанного флагмана современного российского часпрома — марки «Ракета» Петергофского часового завода. Тут с маркетингом все хорошо, но розничные цены (120–180 тыс. руб.) уже опережают недорогую Швейцарию, не говоря о лимитированных сериях.
Часы Алексей Якушик «В бой идут одни "старики"»
Особняком в ряду отечественных стоят «академики» — члены академии независимых часовщиков AHCI Константин Чайкин и Антон Суханов, ставший в этом году вторым после Чайкина российским лауреатом Гран-при часового искусства Женевы. Чайкин между тем — и это тоже важное событие — открыл первый бутик в московском ГУМе, который будет торговать главным образом кварцевым «Путником» с указателями местного времени во всех 11 часовых поясах России.
Часы Константин Чайкин «Путник»
Представляется, что при сохранении текущего статус-кво положение на отечественном часовом рынке будет определять комбинация трех вышеупомянутых игроков: недорогой Швейцарии, россиян и китайцев. Весьма ограниченный по объемам высший ценовой диапазон закроют ломбарды, которые наряду с перепродажей бывших в употреблении часов непрозрачными способами завозят и новинки. Еще один важный для рынка фактор — послепродажное сервисное обслуживание, но он заслуживает отдельного рассказа.