Почему вы такой красивый?

Весь год обозреватели «Коммерсантъ Стиль» внимательно наблюдали за происходящим на мировых и российском рынках. Теперь мы готовы доложить о тенденциях уходящего 2025 года.

Это — вторая часть нашего исследования, начало

Ювелирное искусство: век великому стилю и споры про лабораторные камни

Главным событием уходящего года в декоративно-прикладном искусстве можно считать 100-летие стиля ар-деко, точнее 100-летие с момента проведения в Париже Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств, давшей название новому стилевому течению. Даже столетие спустя стиль ар-деко остается по-прежнему популярным и востребованным. Его секрет в правильном сочетании роскоши и функциональности, декоративности и практичности. Приуроченные к юбилею великого стиля выставки в разных музеях мира (Парижском музее декоративно-прикладного искусства, миланском Palazzo Reale, Государственном Эрмитаже) анализировали наследие ар-деко и его связь с современной модой, дизайном, ювелирным искусством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо Liza Borzaya

Кольцо Liza Borzaya



На ювелирном языке ар-деко означает строгость и гармонию, ясные геометрические формы и симметрию, использование новых материалов и ярких контрастов. Эти приемы не обошли вниманием современные ювелирные художники и дизайнеры, в том числе российские. Контрастные сочетания белого золота и черной эмали нашлись у Parure Atelier, геометрически четкие силуэты огранок «октагон» использованы в кольцах Liza Borzaya. В украшениях Ilgiz F. элементы живой природы обретают строгие графичные очертания в виде брошей, колец, подвесок. В 2025 году особенно много исторических предметов в стиле ар-деко было представлено на аукционных торгах по всему миру, в том числе бриллиантовое колье-галстук Van Cleef & Arpels 1929 года и кольцо Cartier c 18-каратным сапфиром Rockefeller Kashmir огранки «сахарная голова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо Cartier Rockefeller Kashmir

Фото: Christie’s Кольцо Cartier Rockefeller Kashmir

Фото: Christie’s

Важным фактором, влияющим на ювелирную индустрию, остается высокая цена золота. С начала года драгоценный металл вырос в долларовом выражении более чем на 25%, достигнув исторических максимумов. Рост в рублях оказался еще более существенным: за 10 месяцев 2025 года золото подорожало примерно на 4914 руб. за грамм, что на 85% выше, чем в начале года. Все это сказалось на себестоимости конечного продукта и вынужденном росте цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвеска The Order из желтого золота, Joser

Подвеска The Order из желтого золота, Joser



Противостояние природных и лабораторных бриллиантом — еще одна константа ювелирной отрасли. Противники укрепляют свои позиции. Лаборатории наращивают производство: по данным International Gemological Institute, в течение последних пяти лет рынок выращенных бриллиантов рос на впечатляющие 15–20% в год. The Fortune приводил данные исследования Knot о том, что в уходящем году впервые в истории более половины пар приобрели кольца для помолвки с бриллиантами неприродного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс производства лабораторно выращенныех бриллиантов. Кристалл после лазерной обработки от поликристаллических включений на периферии

Фото: Shiphra Процесс производства лабораторно выращенныех бриллиантов. Кристалл после лазерной обработки от поликристаллических включений на периферии

Фото: Shiphra

В то же время один из пионеров сектора lab-growing, компания De Beers объявила о закрытии своего бренда украшений с «лэбами» Lightbox, сосредоточив маркетинговые усилия на продвижении натуральных алмазов и бриллиантов. Авторитетные геммологические институции, ответственные за конечную стоимость конкретного камня, принимают свои решения, иногда противоречивые. Позиция GIA (Геммологический институт Америки) по вопросу сертификации лабораторных бриллиантов менялась уже несколько раз: от полного отказа иметь дело с искусственными камнями до согласия оценивать их по стандартам натуральных, с полноценной номенклатурой 4С. Летом 2025 года GIA ввел более упрощенные и обобщенные категории Premium и Standard. Выращенные бриллианты, не соответствующие минимальным критериям Standard, не получат сертификат GIA.

Часы: какие цветы распускаются на руинах

На четвертый год действия экономических санкций ЕС (к которым присоединилась Швейцария) и Японии традиционно зависимый от импорта российский часовой рынок представляет собой странную картину. С него ушли все «мейджоры», продукция которых ныне завозится в страну в лучшем случае по хилым каналам параллельного импорта и в общей структуре продаж статистически не значима. Только несколько брендов из числа «середняков» сохраняют присутствие в ассортименте местных ритейлеров и даже минимальную маркетинговую активность.

Главными выгодоприобретателями на опустевшем рынке стали так называемые досанкционные бренды, чья экспортная цена укладывается в разрешенные €300 за единицу товара. Никогда еще российские дистрибуторы доступного Swiss Made и непонятно где сделанных часов фэшн-брендов не чувствовали себя столь уверенно, как в 2023–2025 годах. По мере исчерпания накопленных до 2022 года товарных стоков «мейджоров» внимание покупателей переключилось на эти изделия розничной ценой примерно до 100 тыс. руб. с небольшим «хвостиком». Даже автор, изучающий часпром на протяжении последней четверти века, иногда бывает поставлен в тупик просьбой рассказать о том или ином бренде из продающихся в московских магазинах.

Как ни странно, но активность китайских производителей на местном часовом рынке не идет ни в какое сравнение с рынком автомобильным. Их продукция в широком розничном диапазоне от 20 тыс. до 300 тыс. руб. попадает в Россию в основном усилиями местных дистрибуторов, сами марки особого интереса к нашему рынку пока не испытывают. Характерно, что пионерами китайского импорта в Россию становятся ритейлеры, вышедшие из недр интернет-торговли, а не классические офлайновые магазины. Так, молодые бренды CIGA Design и Agelocer завез сюда крупнейший в федеральном масштабе часовой ритейлер AllTime. Bestwatch начал работать с давно известным производителем Seagull.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы CIGA Design Planete Bleue

Часы CIGA Design Planete Bleue



Реакцию традиционных российских часовых производителей на изменившуюся ситуацию следует признать запоздавшей. Проведем еще одну аналогию с авторынком: старые часовые заводы ведут себя как АвтоВАЗ, разве что скромнее повышая цены. В начале 2025 года на российских часовых производителей обратил внимание Минпромторг, инициировавший серию ведомственных совещаний. Пока что видимых результатов от них нет, что, может быть, к лучшему: по крайней мере про введение повышенных ввозных пошлин или утильсбора на часы не слышно. Зато — и это точно тенденция последних лет — стали появляться новые малые российские марки, частично использующие местные производственные возможности, частично — импортирующие из-за рубежа критически важные компоненты. Довольно внятно прозвучал Алексей Якушик, выпустивший в течение 2025 года три мелкосерийные модели; одну из них, к 80-летию Победы, мы упоминали. Из-за небольшого количества цена их изделий получается высокой. Впрочем, то же можно констатировать и в отношении международно признанного флагмана современного российского часпрома — марки «Ракета» Петергофского часового завода. Тут с маркетингом все хорошо, но розничные цены (120–180 тыс. руб.) уже опережают недорогую Швейцарию, не говоря о лимитированных сериях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Алексей Якушик «В бой идут одни "старики"»

Часы Алексей Якушик «В бой идут одни "старики"»



Особняком в ряду отечественных стоят «академики» — члены академии независимых часовщиков AHCI Константин Чайкин и Антон Суханов, ставший в этом году вторым после Чайкина российским лауреатом Гран-при часового искусства Женевы. Чайкин между тем — и это тоже важное событие — открыл первый бутик в московском ГУМе, который будет торговать главным образом кварцевым «Путником» с указателями местного времени во всех 11 часовых поясах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Константин Чайкин «Путник»

Часы Константин Чайкин «Путник»



Представляется, что при сохранении текущего статус-кво положение на отечественном часовом рынке будет определять комбинация трех вышеупомянутых игроков: недорогой Швейцарии, россиян и китайцев. Весьма ограниченный по объемам высший ценовой диапазон закроют ломбарды, которые наряду с перепродажей бывших в употреблении часов непрозрачными способами завозят и новинки. Еще один важный для рынка фактор — послепродажное сервисное обслуживание, но он заслуживает отдельного рассказа.

Нина Спиридонова, Юрий Хнычкин