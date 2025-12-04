Почему вы такой красивый?

Весь год обозреватели «Коммерсантъ Стиль» внимательно наблюдали за происходящим на мировых и российском рынках. Теперь мы готовы доложить о тенденциях уходящего 2025-го.

Бьюти: радость — внутри

2025-й запомнился прежде всего противоречивыми тенденциями. С одной стороны, продолжались эксперименты со смелым макияжем в стиле 1970–1980-х и пышными укладками, идентичными тем, которыми радовала своих поклонников Синди Кроуфорд в конце 1990-х, но с другой — появился запрос на простоту и нарочитое упрощение. Упрощению подлежало в этом году все: от порядка ухода за собой (в профессиональном наречии — бьюти-рутины) до времени пребывания в соцсетях и интернете.

Недоступность для контактов уже в ставшем привычном режиме 24/7, отказ от телефонов и мессенджеров стали новым люксом. Фотографироватьcя в отпуске и выкладывать себя в режиме реального времени уже если не моветон, то точно last season. Постоянно нарастающие объемы информации заставляют мозг переключаться и искать источники перезагрузки, и потому советы отключать уведомления на телефоне и посвятить себя исключительно себе — в самом топе. Как и многочисленные гаджеты для качественного сна, удобнейшее постельное белье, шелковые маски для сна, подборки нераздражающей музыки — все делается для максимального ментального комфорта. Сюда же — призывы порадовать своего внутреннего ребенка: этим объясняется внезапная популярность игрушки-монстра лабубу, который стал своеобразным маркером уходящего 2025 года.

Косметологи и хирурги в этом году столкнулись с феноменом «оземпикового лица», когда из-за резкого похудения меняется и качество кожи: процедуры на восстановление тонуса, стимуляция выработки коллагена превысили запросы на гиалуроновую кислоту, пептиды и филлеры. Из нового увлечения отрасли — экзосомы: с ними выпускаются кремы, их используют в работе все передовые клиники и салоны красоты.

Парфюмеры продолжают эксперименты: ароматы с одной главной нотой, парфюмы с запахом свежевыстиранного белья, ваниль, мускус — все предполагается наслаивать между собой, мешать без оглядки на гендер и оказию. Всем можно все, главное — тяжелые восточные уды, кажется, окончательно ушли в прошлое.

Мода: новые имена и глобальные поглощения

2025-й можно смело назвать годом громких назначений и дебютов. Главным и самым обсуждаемым стал, конечно, приход Джонатана Андерсона на пост креативного директора Dior после 12 лет во главе Loewe. Андерсон — первый креативный директор со времен самого Кристиана Диора, взявший под свой контроль и мужское, и женское направления бренда. Его дебютная коллекция сразу стала громким успехом и доказала, что Андерсон, поднявший Loewe на новый уровень, прекрасно справится со своей ролью в Dior. И все это не в ущерб его собственному бренду JW Anderson.

Джонатан Андерсон



Демна Гвасалия перешел из Balenciaga в Gucci, что вызвало неоднозначную реакцию у модного сообщества. Известный своим провокационным стилем и любовью к абстрактной моде Демна не казался логичным продолжателем традиций Gucci. Для своей первой коллекции он в большей степени обратился к архивам дома, что выглядело как безопасная ставка для дизайнера, который пытается найти свой голос в новой роли.

Место Демны в Balenciaga занял Пьерпаоло Пиччоли — и это скорее хорошая новость для бренда, который уже больше ассоциируется с уличной, нежели высокой, модой. Пиччоли планирует вернуться к истокам, заложенным Кристобалем Баленсиагой и сделать марку haute-кутюрной.

Prada приобрела контрольный пакет Versace: сделка обошлась конгломерату в $1,4 млрд. Таким образом итальянский дом усиливает свои активы и к тому же «спасает» Versace, переживающую не самые комфортные времена.

Еще один конгломерат, Kering, решил сосредоточить усилия на модных брендах и потому продал свой beauty-пакет. Основная движущая сила Kering, Gucci, показала не самые удачные результаты с точки зрения финансов. Поэтому владельцы приняли решение о снижении диверсификации активов и сосредоточении на моде. Продажа бьюти-линейки принесла им около €4 млрд.

Надо отметить рост покупательского интереса к люксовому сегменту в России. При этом модель потребления сильно изменилась. С уходом большинства «привычных» премиальных брендов с российского рынка появились две новые ветки — частное производство и ритейловое. Сегмент вторичной продажи наблюдает всплеск интереса: клиенты обращаются к маркетплейсам и площадкам, которые могут «достать» люксовые бренды и привезти их в Россию. Однако большим интересом может похвастаться рынок частного производства. Костюмы и платья на заказ, bespoke и made-to-measure, а также меха и натуральная кожа снова в тренде. За 2025 год доля люксовых товаров на российском рынке увеличилась на 12%, что говорит о росте покупательского интереса.

Бистро против люкса: как изменилась гастрономическая карта Москвы

Уходящий год принес московскому ресторанному рынку несколько ярких тенденций. Во-первых, район Патриарших прудов окончательно утратил статус ключевой точки притяжения для рестораторов: за полгода здесь закрылось около 15 заведений. Причины очевидны: дорогая аренда, высокая инфляция, кадровый голод. Главная из них — аренда, которая в некоторых случаях выросла почти вдвое.

Во-вторых, в городе случился бум формата бистро — ресторанов с повседневной кухней. Среди заметных проектов — новое авторское бистро Centrale Евгения Викентьева, обновленное Bistro, оказавшееся «под крылом» Светланы Дробот, а также грузинское Eliso.

Бистро Eliso



Формат оказался идеальным для Москвы: в современных интерьерах на стыке ресторана и кафе можно быстро перекусить понятными повседневными блюдами без гастрономической вычурности и экспериментов ради экспериментов.

Список новых бистро в этом году рос стремительно: InOut, Trompette, четвертое в Москве Ava Bistro Антона Пинского в «Депо», Sugar от гастроблогера Артема Карисалова, Cher Maman и др.

Третья тенденция — запрос на аутентичность. Гости устали от идеально выверенных концепций и хотят чего-то настоящего, живого, местами даже экзотичного. Им нужны эмоции. Так, у ресторатора Дениса Бобкова, создателя популярного кафе-пекарни Masa Madre, появился аргентинский ресторан Carniceria Vino, где внимание к деталям доведено до предела. Затем еще одно кафе и большая пекарня в павильоне на ВДНХ. Во все проекты выстроилась очередь — и не только из обычных гостей, но и из хорошо известных клиентов.

Бистро Carniceria Vino



Принцип таких востребованных сегодня проектов в том, что аутентичность определяет все: от интерьеров с антиквариатом с блошиных рынков до мелких деталей, отражающих культурный контекст. Без пафоса и показного люкса. Хотя, по сути, именно это и есть новый люкс.

К этой же категории относится и Veladora — летний бар с мексиканской едой и пиццей, открывшийся на территории старой автомойки. А еще метросексуальный охотничий ресторан «Дичь» Игоря Ланцмана на втором этаже придорожного кафе в Переделкино. Ланцман давно прославился нестандартными концепциями: на его счету ресторан Gimpel в дачной беседке, эклерная «Алло Алло» в телефонной будке и другие проекты.

Ресторан Gimpel



Ирина Кириенко, Илья Петрук, Ольга Карпова