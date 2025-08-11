Все флаги будут в гости к нам

Национальный «часовой чемпион» Константин Чайкин открыл магазин в ГУМе, а также выступил участником нескольких международных коллабораций. Что это: реакция опустевшего рынка, на котором «и рак — рыба», или признание заслуг российского часовщика? Руководитель «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин оптимистично считает, что второе.

Часовой бутик Konstantin Chaykin в московском ГУМе Фото: Konstantin Chaykin

Бренд Konstantin Chaykin был основан в 2003 году, когда вовлеченность России в мировую часовую индустрию оценивалась скептически: дескать, чего ожидать от бывшей промышленной империи, которая в 1970–80-е прославилась «планом по валу» — огромным выпуском (и экспортом) массовых механических часов, при этом не обладавших ни высокой точностью, ни самобытным дизайном? Почти 30-летний на тот момент Константин начал карьеру со сложных настольных часов, пытаясь доказать, что Россия тоже может участвовать в бесконечной часовой олимпиаде. Позже в его арсенале появились сложные наручные модели, и в 2009 году он впервые принял участие в базельской выставке в составе крошечной экспозиции Академии независимых часовщиков AHCI. Кажется, мы тогда и познакомились, но я еще не подозревал, что общаюсь с будущим президентом этой самой AHCI и часовым гуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Konstantin Chaykin Joker Classic

Фото: Konstantin Chaykin Часы Konstantin Chaykin Joker Classic

Фото: Konstantin Chaykin

Мировое признание пришло в 2017 году, с выпуском ристмона (от wrist, «запястье», и monster, «монстр») «Джокер» — остроумных антропоморфных часов с функциональными «глазками» (индикаторами часов и минут) и «ротиком» (указателем фаз Луны). Спустя год «Клоун» — чуть более провокационный преемник «Джокера» — выиграл главный часовой конкурс мира, Гран-при Женевы, в номинации «За дерзость». Затем были неоднократные продажи часов Konstantin Chaykin на благотворительных аукционах OnlyWatch со значительным превышением оценочной цены, другие международные призы. В прошлом году Константин представил самые тонкие механические часы в мире, которые были проданы за полмиллиона франков. В работе у него — еще более сложные часы, которые точно не останутся незамеченными на мировом рынке уникумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Konstantin Chaykin ThinKing Prototype 2.0 Unique Piece

Часы Konstantin Chaykin ThinKing Prototype 2.0 Unique Piece



Создав себе международную репутацию, Чайкин ныне не сильно зависит от внутреннего рынка. Однако в нынешнем году он решил открыть свой первый бутик в московском ГУМе площадью 113 кв. м, на первый взгляд не соответствующий возможностям бренда. Интерьер отражает характер марки, при этом надо учитывать, что, в отличие от швейцарских брендов топ-уровня, поставивших усилиями «придворных» архитекторов дизайны своих магазинов на поток, магазин Konstantin Chaykin уникален. Наверняка не обошлось без ошибок, но пол с вкраплениями изготовленных по заказу стилизованных чугунных люков с фирменными циферблатами, рельефный прозрачный стол в клиентской зоне, «секретная» дверь в VIP-комнату на верхнем уровне впечатляют. Нижний этаж планируется отдать под продажу кварцевых часов «Путник» со всеми 11-часовыми поясами России, верхний — под коллекции основной марки и коллаборации с другими мировыми производителями. Они доступны в бутике уже сейчас.

Созданные совместно с Константином Чайкиным часы Behrens Ace of Hearts в композитном корпусе Фото: Konstantin Chaykin
Часы Behrens Ace of Hearts в композитном корпусе Фото: Konstantin Chaykin
Циферблат часов Behrens Ace of Hearts Фото: Konstantin Chaykin
Часы Behrens Ace of Hearts в корпусе из сапфирового стекла Фото: Konstantin Chaykin
Часы Behrens Ace of Hearts в титановом корпусе Фото: Konstantin Chaykin

Китайская марка Behrens сделала себе имя самыми легкими серийными часами весом всего 11 г. Этот же концепт, хотя и несколько более тяжелый, она использовала для совместных с Чайкиным Ace of Hearts в асимметричных титановом, композитном и даже сапфировом корпусах размеров 42х37 мм со скелетированным механизмом с ручным заводом и 46-часовым запасом хода. Все три версии — лимитированные, тиражом для России от 15 до 100 экземпляров, их цена в Москве начинается от 1,35 млн руб.

Часы Behrens X Konstantin Chaykin Kremlin Edition Фото: Konstantin Chaykin
Циферблат часов Behrens X Konstantin Chaykin Kremlin Edition Фото: Konstantin Chaykin
Внутренняя сторона часов Behrens X Konstantin Chaykin Kremlin Edition Фото: Konstantin Chaykin

Есть также часы Behrens х Konstantin Chaykin Kremlin Edition в круглом композитном корпусе диаметром 42 мм с автоматическим механизмом на основе швейцарской Sellita. Стоят 1 млн руб., лимитированы 99 экземплярами, место индикатора лунных фаз занимает так называемая блуждающая секундная стрелка.

Часы Louis Erard X Konstantin Chaykin Time Eater Tourbillon и Regulateur Фото: Konstantin Chaykin
Часы Louis Erard X Konstantin Chaykin Time Eater Regulateur Фото: Konstantin Chaykin
Часы Louis Erard X Konstantin Chaykin Time Eater Tourbillon Фото: Konstantin Chaykin

Под открытие московского бутика Konstantin Chaykin его постоянный европейский партнер, марка Louis Erard, выпустила третий релиз Time-Eater, обозначаемых на русском «Лихо одноглазое». Швейцарцы используют базовый автоматический механизм Sellita типа «регулятор» — с единственной центральной минутной стрелкой, значение часов показывает малый глазок в положении «12 часов». Модель выпущена в стальном корпусе диаметром 39 мм в 178 экземплярах. В бутик в ГУМе она тоже приехала, стоит 555 тыс. руб. Также Louis Erard ради Чайкина расстаралась на ристмон с турбийоном с ручным заводом и 100-часовым запасом хода, механизм произведен компанией BCP из Ля-Шо-де-Фона. Часы в стальном корпусе диаметром 42 мм выпущены в 28 экземплярах. Цена производителя: 19,9 тыс. швейцарских франков, в Москве — 2,5 млн руб.

Циферблат Panda дизайна Константина Чайкина для умных часов Huawei Watch 5 Фото: Konstantin Chaykin
Циферблат Kolobok дизайна Константина Чайкина для умных часов Huawei Watch 5 Фото: Konstantin Chaykin
Циферблат JokerClassic дизайна Константина Чайкина для умных часов Huawei Watch 5 Фото: Konstantin Chaykin

Наконец, отмечая таланты часовщика и художника Чайкина, его дизайны легли в основу виртуальных циферблатов умных часов Huawei Watch 5. Три циферблата — JokerClassic, Kolobok и Panda — нельзя купить в ГУМе, но возможно скачать в приложении Huawei Health.

В ноябре нынешнего года Константин Чайкин отметит 50-летие. Но до юбилея он еще всех удивит.

Юрий Хнычкин