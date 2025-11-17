Хотите часы? Их есть у меня
Часовой «Оскар» подвел итоги 25-й раз
Вечером 13 ноября «Коммерсантъ Стиль» провел прямую трансляцию Гран-при Женевы (GPHG), запись доступна по ссылке.
Прежде всего следует отметить успех россиянина Антона Суханова, который был отмечен призом в престижной специальной номинации Horological Revelation («Часовое откровение»), которая присуждается новым брендам возрастом до десяти лет. Петербургский мастер второй раз выставил на Гран-при Женевы свои часы, на сей раз — настольные St. Petersburg Easter Egg в форме богато отделанного яйца-«неваляшки» со сложным механизмом.
«Коммерсантъ Стиль» поздравляет господина Суханова как яркого представителя отечественной традиции и представляет победителей главного часового конкурса мира во всех номинациях.
Специальный персональный приз жюри «За вклад в часовое искусство»: Алан-Доминик Перран, директор Fondation Cartier pour l’art contemporain, бывший генеральный директор Cartier и CEO группы Richemont
