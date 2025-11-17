Хотите часы? Их есть у меня

Вечером 13 ноября «Коммерсантъ Стиль» провел прямую трансляцию Гран-при Женевы (GPHG), запись доступна по ссылке.

Прежде всего следует отметить успех россиянина Антона Суханова, который был отмечен призом в престижной специальной номинации Horological Revelation («Часовое откровение»), которая присуждается новым брендам возрастом до десяти лет. Петербургский мастер второй раз выставил на Гран-при Женевы свои часы, на сей раз — настольные St. Petersburg Easter Egg в форме богато отделанного яйца-«неваляшки» со сложным механизмом.

«Коммерсантъ Стиль» поздравляет господина Суханова как яркого представителя отечественной традиции и представляет победителей главного часового конкурса мира во всех номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный приз Aiguille d’Or («Золотая стрелка»): Breguet Classique Souscription 2025 ref. 2025BH/28/9W6, однострелочники с механизмом с ручным заводом и запасом хода 96 часов; корпус 40 мм — розовое золото; цена — 45 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках) Номинация «Женские часы»: Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal, автоматический механизм с запасом хода 50 часов; корпус 36,5 мм — желтое золото, огненные опалы; циферблат — оранжевый сердолик; цена — 120 тыс.; лимитированная 10 экземплярами серия Номинация «Женские сложные часы»: Chopard Imperiale Four Seasons, автоматический механизм с указателем времен года и запасом хода 65 часов; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; циферблат — белое золото и перламутровое маркетри; цена — 91 тыс.; лимитированная 25 экземплярами серия Номинация «Только время» (часы без дополнительных указателей): Daniel Roth Extra Plat, механизм с ручным заводом и запасом хода 65 часов; корпус 35,5 X 38,6 мм — розовое золото; циферблат — узор гильоше; цена — 49 тыс. Номинация «Мужские часы»: Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement, механизм с двойным спуском, индикатором запаса хода, ручным заводом и запасом хода 52 часа; корпус 39 мм — розовое золото; цена — 113,5 тыс. Номинация «Мужские сложные часы»: Bovet Recital 30, автоматический механизм с указателем 24 часовых поясов Земли, дополнительной минутной стрелкой для поясов, некратных 1 часу, индикатором «день/ночь» и запасом хода 62 часа; корпус 42 мм — титан; цена — 73,5 тыс. Номинация «Иконические/легендарные часы»: Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, автоматический механизм с вечным календарем, индикатором фаз Луны и указателем недели (52 в году) с запасом хода 55 часов; корпус 41 мм – розовое золото; цена – 141 тыс. Номинация «Часы с турбийоном»: Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon, рекордный ультратонкий механизм с турбийоном, ручным заводом с запасом хода 42 часа; корпус 40 мм – титан; цена – 635 тыс.; лимитированная 20 экз. серия Номинация «Механическая исключительность»: Greubel Forsey Nano Foudroyante, механизм с ручным заводом, турбийоном, хронографом с указателем шести десятых секунд и запасом хода 40 часов; корпус 37,9 мм – белое золото; цена – 502 тыс. Номинация «Часы с хронографом»: Angelus Chronographe Telemetre, механизм с хронографом, ручным заводом и запасом хода 42 часа; корпус 37 мм – желтое золото; цена – 32 тыс., лимитированная 15 экз. серия Номинация «Спортивные часы»: Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF, высокочастотный (8 Гц) автоматический механизм с индикатором даты и запасом хода 60 часов; корпус 41 мм – черненый титан; цена – 23,7 тыс.; лимитированная 250 экз. серия Номинация «Ювелирные часы»: Dior La D de Dior Buisson Couture, кварцевый механизм, корпус 38 мм – розовое золото, бриллианты; циферблат – сеттинг драгоценных камней; цена – 370 тыс.; единственный (piece unique) экземпляр Номинация «Малая стрелка» (часы розничной стоимостью до 10 тыс. франков): M.A.D. Editions M.A.D.2 Green, автоматический механизм с «прыгающим» часом и запасом хода 64 часа; корпус 42 мм – сталь; цена – 3,1 тыс. Номинация «Настольные часы»: L'Epee Albatross X MB&F, скелетированный механизм с функцией боя, автоматоном (16 пропеллеров), ручным заводом и запасом хода 8 суток (без учета автоматона); корпус 350 Х 600 мм – сталь; цена – 129 тыс., лимитированная 8 экз. серия Специальная номинация «За дерзость»: Fam Al Hut Mobius (Китай), механизм с турбийоном, ретроградным «прыгающим» указателем часов, ретроградным указателем минут, ручным заводом и запасом хода 50 часов; корпус 24,3 Х 42,2 мм – сталь; цена – 27 тыс. Специальная номинация «Часовое откровение» (бренды возрастом до 10 лет): Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock, механизм с турбийоном, мировым временем, ручным заводом и запасом хода 7,5 суток; корпус 100 Х 128 мм — сталь/титан, узор гильоше, горячая эмаль; цена — 59 тыс.; лимитированная 24 экз. серия Специальная номинация «Хронометр»: Zenith G.F.J. Специальный персональный приз жюри «За вклад в часовое искусство»: Алан-Доминик Перран, директор Fondation Cartier pour l’art contemporain, бывший генеральный директор Cartier и CEO группы Richemont

Юрий Хнычкин