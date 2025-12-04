Рубль вызвали на переговоры

Внебиржевой курс доллара вплотную приблизился к уровню 76 руб./$, откатившись к минимальным значениям с начала июля. Биржевой курс юаня обновил трехлетний минимум, опустившись до отметки 10,7 руб./CNY. Укреплению рубля способствует продолжающийся диалог между Россией и США, а также повышенное предложение валюты со стороны экспортеров. По оценке аналитиков, в отсутствие эскалации международной напряженности курсы могут опуститься до 75 руб./$ и 10 руб./CNY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Внебиржевой курс доллара 4 декабря опускался до отметки 76,11 руб./$, минимального значения с начала июля, следует из данных агентства «МФД-Инфоцентр». К 19:00 курс остановился в районе 77,2 руб./$, на 40 коп. ниже закрытия предыдущего дня. Вместе с тем с начала ноября американская валюта подешевела более чем на 3 руб. Курс юаня на торгах Московской биржи опускался почти на 18 коп. (1,6%), до 10,7 руб./CNY, минимального значения с 28 февраля 2023 года.

Укрепление рубля в последние дни основывается на сохранении надежд на решение украинского вопроса.

Во вторник завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа (см. “Ъ” от 3 декабря). И хотя прорыва на них не произошло, обе стороны позитивно расценили продолжение диалога. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо». «Позитивен сам факт сохранения процесса переговоров. Геополитика задает тон на внутренних площадках, и, пока сохраняется возможность достижения договоренностей, рубль, вероятно, будет у локальных максимумов»,— считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Укреплению позиций российской валюты способствуют и фундаментальные факторы, такие как профицит торгового баланса, высокая ключевая ставка, пониженный спрос на валюту со стороны импортеров.

«Большинство импортных товаров к высокому новогоднему сезону уже оплачено. И в декабре спрос на них снижается, прежде всего из-за длинного лага в платежах и доставке»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Кроме этого, он не исключает окончания активных покупок автомобилей. В ноябре автопродажи уже упали относительно октября на 22,8%, из-за того что фактор ожидания повышения утильсбора отыгран авторынком, эксперты прогнозировали декабрьский рост автопродаж на уровне не более 5% (см. “Ъ” от 3 декабря).

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 25 апреля 2025 года: «Мы не готовы относить все укрепление рубля на действие денежно-кредитной политики. Новостной фон вносит свой вклад».

Участники рынка отмечают и активизацию экспортеров, которые продают почти всю валютную выручку. По данным Банка России, уже по итогам октября чистые продажи валюты экспортерами составили $8,2 млрд, на 20% превысив среднемесячный показатель предшествующего квартала. «Высокие доходности по номинированным в рублях инструментам также провоцируют дополнительное предложение валюты»,— считает директор казначейства Цифра-банка Дмитрий Рожков. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков в ноябре возобновила рост (см. “Ъ” от 27 ноября). К концу месяца она достигла 15,6% годовых, максимума с конца августа. Причем ставки у крупных банков нередко достигали 16–19% годовых.

До конца года аналитики ждут продолжения укрепления рубля и обновления годового минимума по доллару США.

«Пониженный спрос на валюту и относительно высокое ее предложение могут еще дальше укрепить рубль, особенно в случае продолжения активных переговоров»,— отмечает Михаил Васильев. До конца года он ожидает движения курса доллара в диапазоне 75–80 руб./$, юаня — 10,6–11,3 руб./CNY. «Сезонный рост ставок по банковским вкладам также может ограничить спрос на валюту»,— добавляет Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев