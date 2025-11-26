Банки подставились под вкладчиков

Средняя максимальная ставка по депозитам ведущих банков во второй декаде ноября текущего года выросла впервые за одиннадцать месяцев и достигла 15,5% годовых. Рост оказался незначительным — менее 0,2 п. п., тогда как общее снижение этого показателя с начала года составило почти 7 п. п. Эксперты и участники рынка связывают такую коррекцию с замедлением снижения ключевой ставки ЦБ, а также активной борьбой банков за удержание вкладчиков.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, по итогам второй декады ноября этого года достигла 15,5% годовых, показав рост на 0,18 п. п. по сравнению с началом месяца. Это первое повышение показателя с января 2025 года.

Рост ставок в основном затронул среднесрочные вклады.

По данным Банка России, по депозитным вкладам на срок от 91 до 180 дней средняя максимальная ставка выросла на 0,34 п. п., до 15,1% годовых. При этом ставки по депозитам на срок до 90 дней остались без изменений — около 14,8% годовых. На более длинные вклады (свыше полугода) ставки продолжили снижение.

Тенденция некоторого увеличения ставок по среднесрочным вкладам подтверждается и данными кредитных организаций. Ряд банков объявил о повышении доходности по вкладам на срок от трех до шести месяцев. Так, Московский кредитный банк поднял ставку до 19% годовых, Совкомбанк — до 18,5% годовых, МТС-банк и банк «Дом.РФ» — до 16,5% годовых, Т-Банк, Газпромбанк, ПСБ — до 16–16,2% годовых. В Т-Банке отметили, что «новогодняя пора традиционно сопровождается незначительным ростом ставок».

Ключевыми факторами роста ставок эксперты называют сезонный спрос банков на ликвидность в преддверии конца года и корректировки ожиданий после более осторожного, чем прогнозировалось, снижения ключевой ставки ЦБ.

Начиная с июня регулятор суммарно понизил ее на 4,5 п. п. до 16,5%. Но если в июне—сентябре регулятор снижал ее на 1–2 п. п. за один раз, то в ноябре снижение составило всего 0,5 п. п. По словам руководителя Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова, «сейчас все ждут ее снижения всего на 0,5 п. п. в декабре и дальнейшего снижения только весной». В этих условиях некоторые банки, которые слишком поспешили со снижением ставок, опередив реальную динамику ключевой ставки, теперь возвращают условия к среднерыночным уровням.

Кроме того, к концу года банки традиционно активизируют борьбу за деньги вкладчиков, стремясь улучшить годовые отчеты и предотвратить отток средств. Руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы компаний Б1 Геннадий Шинин указывает, что «небольшое повышение ставки — это борьба банков за клиентов, для того чтобы они, переворачивая свои депозиты во что-то иное, из банка не ушли».

Вместе с тем в настоящее время повышение ставок в основном точечное и затрагивает депозиты сроком до трех-шести месяцев.

Это связано с тем, что банки не готовы надолго фиксировать высокую стоимость денег, но хотят поддержать фондирование на коротких горизонтах, отмечают участники рынка. Ожидается, что в декабре банки продолжат маркетинговые акции, однако массового разворота тренда на снижение депозитных ставок в среднесрочной перспективе не предвидится. Директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрий Эйдинов прогнозирует, что до конца 2025 года возможен незначительный рост на 0,2–0,3 п. п.

Тем не менее аналитики ожидают, что общий тренд на снижение ставок сохранится в среднесрочной перспективе. «Некоторый рост максимальной ставки является временным явлением»,— отметила ведущий рейтинговый аналитик НКР Софья Остапенко. К тому же в настоящее время наблюдается постепенный переток средств в инструменты фондового рынка.

«Статистика говорит о заметном перетоке новых сбережений на рынок облигаций и коллективные инвестиции»,— отмечает Михаил Матовников. Причем, по его оценке, часть инвесторов покупает и очень «длинные» надежные бумаги — ОФЗ или облигации «голубых фишек», рассчитывая получить на горизонте двух-трех лет хорошую переоценку. Однако, по его словам, «это стратегия для людей с "длинными деньгами" и способностью не реагировать на возможные временные просадки рынка». «Привлекательность вкладов будет снижаться, но пока они остаются самым прозрачным и надежным инструментом с гарантированной доходностью»,— резюмирует управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Ольга Базутова