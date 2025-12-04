До шести лет лишения свободы грозит фигурантам дела о фальшивых медкнижках в Сочи

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила в суд уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которым вменяется участие в схеме по изготовлению и распространению поддельных медицинских книжек работников сетевых супермаркетов. Среди обвиняемых — двое руководителей розничных торговых точек. Их возраст варьируется от 36 до 55 лет, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Владельцам дела предъявлено обвинение по девяти эпизодам преступлений, квалифицированных по ч. 1 ст. 327 и п. «а» ч. 4 ст. 327 УК РФ, предусматривающим ответственность за подделку официальных документов и их сбыт, в том числе совершенные группой по предварительному сговору.

Следствие установило, что в период с февраля по декабрь 2024 года участники группы организовали незаконное внесение сведений в медицинские книжки сотрудников супермаркетов. В документах отображались фиктивные отметки о прохождении аттестации в сочинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по специальности «торговля продуктами питания». В поддельные книжки ставились прямоугольные штампы и вклеивались голограммы.

Фальсифицированные документы фактически позволяли работникам легально трудиться в сегменте, связанном с хранением и реализацией продуктов питания и питьевой воды.

Уголовное дело передано в Лазаревский районный суд Сочи. Максимальная санкция по тяжкому эпизоду предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее схожая ситуация произошла с сотрудниками предприятия, обслуживающего подразделения РЖД, которые были трудоустроены с использованием поддельных медицинских книжек. В ходе проверки предприятия было установлено, что работники предоставили медицинские книжки, не пройдя фактический медицинский осмотр.

Сочинский транспортный прокурор направил соответствующие материалы в орган предварительного расследования. В результате рассмотрения были возбуждены три уголовных дела по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

