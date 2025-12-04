Парапланерист Егор Посохин стал амбассадором Fonteam

Чемпион России, мировой рекордсмен и многократный призер международных стартов по парапланеризму Егор Посохин присоединился к Fonteam — команде, собранной букмекерской компанией FONBET. О начале сотрудничества с акропилотом (то есть спортсменом, который специализируется на выполнении различных трюков на параплане) сообщила пресс-служба организации.

В социальных сетях FONBET был опубликован получасовой документальный фильм. В нем герой рассказывает о своей жизни до спорта и о своем спортивном пути. Егор Посохин родился в Норильске и раньше работал там в шахте. «Пока работаешь подкопил, в отпуск ушел — тратишь на тренировки. Все потратил — вернулся, в шахту залез, дальше копаешь», — описывал то время он. Со временем он стал чаще приезжать в Олюдениз — турецкий курортный поселок, который Посохин называет «меккой» парапланеризма. «Здесь традиционно собираются российские парапланеристы для отработки внештатных ситуаций над водой, в безопасной среде», — объяснил спортсмен.

Позже Егор Посохин ушел с «обычной» работы и полностью посвятил себя парапланеризму. Поездки в Олюдениз на соревновательный сезон (с апреля по ноябрь) стали для него обычным делом. «Отсюда я уже выезжаю с маленьким экспедиционным комплектом. Каждый год около 20-30 перелетов. Пять соревнований в году — так называемый Acro World Tour. В сентябре финал Кубка мира в Олюденизе», — отметил Посохин.

Егор Посохин также открыл свою школу парапланеризма. С учениками он занимается в межсезонье. «Кого как заносит в этот спорт. Все разные: и веселые, и грустные, и смелые, и трусливые. Не бывает человека, у которого было бы все. Ни в ком из нас нет всех необходимых качеств. Их нужно развить в процессе!» — говорит он.

Став амбассадором Fonteam, Егор Посохин составил компанию марафонцу Дмитрию Неделину, роллер-экстремалу Илье Савосину, белорусской дрифт-команде FONBET RACING и BMX-фристайлеру Иреку Ризаеву.

Арнольд Кабанов