Не судить будет

Как стало известно “Ъ”, прервалась династия судей Траховых. После того как у Аслана Трахова, больше двадцати лет возглавлявшего Верховный суд Адыгеи, и его сына Рустема Трахова, служившего судьей в Краснодаре, конфисковали многомиллиардные активы, последний решил уволиться из служителей Фемиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

26 сентября квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края рассмотрит заявление Рустема Трахова о прекращении его полномочий судьи Прикубанского районного суда Краснодара на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с уходом в отставку 1 октября 2025 года. В законе говорится, что господин Трахов может покинуть должность по письменному заявлению, которое он и направил в ККС.

Трахов-младший в 2007 году закончил Кубанский госуниверситет. Через два года защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук на тему «Обоснованность решений суда первой инстанции в российском уголовном процессе». Работал помощником судьи Краснодарского краевого суда. В 2013 году указом президента был назначен судьей Ленинского райсуда столицы Кубани, а еще через два года стал там заместителем председателя. В 2018 году он возглавил Прикубанский райсуд Краснодара, но потом стал его обычным судьей.

16 сентября Волжский горсуд Волгоградской области, удовлетворив антикоррупционный иск Генпрокуратуры, обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова (вышел в отставку в 2019 году) и его близких родственников, в том числе сына судьи, на сумму более 13 млрд руб.

Российской Федерации отошли 100% долей ООО «ТК "Монорама Адыгея"» и ООО «Лаки», на которые было оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд руб. Также в доход государства были изъяты 118 земельных участков площадью 26 га и стоимостью 3,7 млрд руб.; 71 коммерческое здание и помещение площадью около 13 тыс. кв. м за 3 млрд руб.; 11 жилых зданий и помещений площадью 2,1 тыс. кв. м, оцениваемых в 1,1 млрд руб.; а кроме того, 14 незавершенных объектов площадью 3,8 тыс. кв. м и стоимостью 74 млн руб. Все они расположены в Адыгее и Краснодарском крае.

Разбирательство не заняло много времени, так как господа Траховы фактически признали свою вину в коррупционном правонарушении. Судьи сообщили, что использовали свое служебное положение в «личных целях» для приобретения недвижимости и компаний, указанных в иске, согласившись, что отмеченные в документе активы должны быть у них изъяты.

Николай Николаев