Московский зоопарк пригласил Мединского на знакомство с капибарами

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заинтересовалась желанием помощника президента Владимира Мединского познакомиться с капибарами лично. В официальном обращении госпожа Акулова позвала политика вместе с семьей в зоопарк.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы с огромным удовольствием познакомим вас с теми самыми капибарами, покажем других удивительных животных и просто отлично проведем время»,— написала гендиректор зоопарка в Telegram-канале.

Светлана Акулова также поделилась деталями их знакомства с Владимиром Мединским. По ее словам, это произошло в Музее военной истории Российского военно-исторического общества. «И как здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры — будь то история мундира или, как в вашем случае, существование капибар!» — заметила госпожа Акулова.

Владимир Мединский в беседе с ТАСС признался, что долгое время считал капибару мягкой игрушкой, подобной мохнатому Чебурашке. Фотографии животного показала политику дочь. После этого он захотел увидеть капибар вживую.