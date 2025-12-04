Мединский долгое время считал капибару игрушкой

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о своем опыте знакомства с капибарами. До недавнего времени, признался господин Мединский, он не знал, что это реальное животное.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я раньше думал, что капибара — это название мягких игрушек, что-то такое мохнатое, как Чебурашка»,— пояснил ТАСС политик. Владимир Мединский добавил, что в этом вопросе его просветила дочь, показав фотографии животного.

Теперь, отметил господин Мединский, он планирует вживую познакомиться с капибарами. Например, пойти с дочерью на экскурсию.

Капибара — это полуводное травоядное животное. Относится к типу грызунов (самые крупные из них могут весить до 65 кг). Место обитания капибар — берега водоемов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, также встречаются в Аргентине, Боливии, Бразилии и Эквадоре. Пик популярности животного пришелся на конец 2023-го — начало 2024 года из-за многочисленных роликов в интернете с их участием. В Московском зоопарке первые капибары появились еще в 2012 году. Самец родился уже в столице, а самка прибыла на следующий год из Риги.