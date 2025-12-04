Нижегородские власти не стали в декабре рассматривать вопрос о памятнике Сталину

Вопрос об установке в Нижнем Новгороде памятника Иосифу Сталину не рассматривался на последнем заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе, прошедшем 3 декабря. Секретарь реготделения КПРФ Роман Кабешев сообщил «Ъ-Приволжье», что отделение как инициатор вопроса на последнее заседание приглашено не было.

Вместе с тем и отказов в рассмотрении вопроса инициаторы тоже не получали. Роман Кабешев добавил, что инициатива не отозвана, но когда ее рассмотрят, неизвестно.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициативу региональный обком КПРФ направил городским властям в марте 2025 года. С тех пор ее рассмотрение несколько раз откладывали.

В КПРФ причины переноса называли надуманными, они рассчитывали на принятие решения к 3 сентября — 80-летию окончания Второй мировой войны. В июле отложение вопроса поясняли необходимостью «дополнительных консультаций».

Всего на последнем заседании комитета рассмотрели семь вопросов. По предложению регионального ГУ Минюста перед зданием ДК Свердова на улице Большой Покровской планируют установить ростовой памятник уроженцу Нижегородского края, судебному реформатору, министру юстиции Российской империи Дмитрию Замятину. Во времена Российской империи в здании располагалось Дворянское собрание.

Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову хотят установить бюст на площади около памятника «Воину железнодорожнику» в микрорайоне Сортировочный.

Новой улице в перспективной застройке участка между деревней Ольгино и поселком Луч Приокского района планируют присвоить имя летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза Арсения Ворожейкина.

Скверу на пересечении улиц Ульянова и Провиантской предложено присвоить имя физика Андрея Гапонова-Грехова.

Кроме того, комитет обсудил предложения об увековечении памяти погибших участников СВО Сергея Шишкина, Александра Бялого и Владислава Илларионова.