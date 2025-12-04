Нижегородский комитет по увековечению одобрил появление сквера Гапонова-Грехова

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде под председательством спикера думы Евгения Чинцова 3 декабря одобрил инициативу ИПФ РАН о присвоении имени Андрея Гапонова-Грехова скверу на пересечении улиц Ульянова и Провиантской. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Академик Андрей Гапонов-Грехов на торжественной церемонии вручения премии поощрения высших достижений в области науки «Триумф» за 2004 год

В дальнейшем в сквере планируется установка памятника ученому. Ее планируют приурочить к 100-летию академика в 2026 году.

Выбор места увековечения обусловлен тем, что Андрей Гапонов-Грехов большую часть жизни прожил в доме неподалеку. Здесь же находится основанный им Институт прикладной физики, который он возглавлял 25 лет. В 2027 году ИПФ РАН отметит 50-летие.

Как писал «Ъ-Приволжье», вопрос об увековечении физика выносили на рассмотрение в июле, но тогда его отложили.

Галина Шамберина