Дагестан собрал рекордный урожай кукурузы

Аграрии Дагестана завершили уборку кукурузы на зерно с площади 12,1 тыс. га. Они собрали 51,1 тыс. тонн этой культуры. Показатель вырос на 4,9% по сравнению с 2024 годом, сообщает минсельхозпрод республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минсельхозпрод Дагестана Фото: минсельхозпрод Дагестана

Кукурузу выращивают в 31 районе республики. Хасавюртовский район дал наибольший урожай — 14,6 тыс. тонн. Дербентский собрал 7,1 тыс. тонн, Кизлярский — свыше 5,5 тыс. тонн. Средняя урожайность по Дагестану достигла 42,1 ц/га. Кизлярский район лидирует с 75,3 ц/га, Ахвахский следует с 71 ц/га, Кайтагский — с 70 ц/га.

Рост урожая связан с благоприятными погодными условиями в ключевых районах. Аграрии приступили к уборке в сентябре, что минимизировало потери от осадков. В отличие от Краснодарского края и Ростовской области, где засуха снизила сбор кукурузы на 29,5% до 11,9 млн тонн, Дагестан избежал таких проблем.

Для сравнения, Кабардино-Балкария собрала 671,5 тыс. тонн кукурузы с площади свыше 100 тыс. га, но урожайность осталась ниже дагестанской. В Ставропольском крае и Краснодарском урожайность кукурузы составила 33,4 ц/га и 27,7 ц/га соответственно, что уступает лидерам Дагестана. Общий сбор зерновых в СКФО сократился из-за климата, но Дагестан нарастил производство из-за более благоприятных условий.

Станислав Маслаков