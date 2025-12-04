УФАС рассмотрит дело о повышение тарифов на проезд в Краснодаре 4 декабря

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) 4 декабря, в 16:00, узнал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Согласно материалам дела, КТТУ осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на девяти городских маршрутах: №2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55. Согласно постановлению администрации Краснодара №7855 от 5 декабря 2024 года, стоимость проезда и провоза багажа на этих маршрутах установлена в размере 50 руб. В качестве обоснования повышения тарифа в постановлении указаны рост цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, необходимость обновления подвижного состава, строительства производственных баз и приведения заработной платы сотрудников в соответствие со средним уровнем по городу и пр.

Согласно анализу данных Росстата, стоимость проезда в Краснодаре превышает тарифы в других регионах. При этом МУП «КТТУ» не предоставило документы, подтверждающие экономическую обоснованность тарифа в 50 руб.

В действиях предприятия усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Изначально заседание по делу было назначено на 27 марта 2025 года, затем перенесено на 24 сентября.

Наталья Решетняк