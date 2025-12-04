Миронов назвал финансово-экономический блок недругами России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов недоволен, что Минфин «экономит» на социальных расходах. Политик считает, что «деньги есть в карманах сверхбогатых нефтяников, банкиров», но вместо этого правительство регулярно «залезает в карман к гражданам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Миронов заявил, что Минфин даже в условиях военной операции «едет по либеральным рельсам» и «поет одну и ту же невеселую песенку под названием "денег нет"». «Те, что есть, давайте лучше закатаем в кубышки, потратим на обслуживание внутреннего госдолга, проще говоря — отдадим финансовым спекулянтам»,— пожаловался он в интервью «Интерфаксу».

Сергей Миронов уточнил, что партия предлагала ввести единовременный налог для банков, который принес бы в бюджет 500–800 млрд руб., но правительство не хочет этого делать. «Нас абсолютно не устраивает политика руководителей финансово-экономического блока, скажу острее: я абсолютно убежден в том, что они не друзья нашей страны»,— убежден политик.

В ноябре Госдума приняла федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Три объявленных приоритета расходов бюджета на следующий год: оборона, социальные траты и развитие технологий. Запланированный на 2026 год бюджетный дефицит в размере 1,6% ВВП премьер-министр Михаил Мишустин назвал «приемлемым». Минфин обещал найти в бюджете баланс между СВО, экономикой и социальной сферой.

Подробности — в материале «Ъ» «К расходам подтянули доходы».