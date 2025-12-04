Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьницы из Ростова в бассейне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о гибели 12-летней школьницы из Ростова-на-Дону в бассейне. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Следственный комитет обратилась местная жительница, которая недовольна тем, как идет расследование гибели ее дочери. Происшествие случилось в июне 2025 года, когда школьница отмечала день рождения в развлекательном заведении, упала в бассейн без защитного ограждения и погибла из-за отсутствия спасателей и медиков на месте. К ответственности так никого и не привлекли.

Расследование инцидента уже находилась на контроле центрального аппарата СК.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде ускорить расследование и доложить о результатах. Исполнение взято на его личный контроль.

Наталья Белоштейн