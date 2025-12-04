Туристка отсудила у армавирского завода 1,3 млн рублей за травму от падения фанеры

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования армавирского АО «81 БТРЗ» о взыскании 1,5 млн руб. с подрядчика — ООО «Светосервис-Сочи» — в порядке регресса. Основанием стал несчастный случай, произошедший в мае 2020 года при реконструкции пансионата «Гренада» в Лазаревском: из-за порыва ветра со второго этажа сорвался лист фанеры и травмировал туристку из Москвы, пишет «Ъ-Сочи».

Пострадавшая добилась компенсации через московские суды. После апелляции Мосгорсуд увеличил объем выплат до 1,3 млн руб., указав на неверное применение норм градостроительного законодательства судом первой инстанции. Суд также признал завод ответственным за причиненный вред, однако после погашения требований у АО «81 БТРЗ» возникло право регрессного иска к генподрядчику.

Ключевым обстоятельством, на котором настаивал завод, стало то, что на момент инцидента объект еще не был сдан заказчику: акт приемки подписали лишь 1 июня 2020 года. Соответственно, обязанность по обеспечению безопасности на стройплощадке оставалась за генподрядчиком. Эти выводы легли в основу решения арбитража, который признал наличие вины подрядчика и причинно-следственную связь между его действиями и понесенными заказчиком расходами.

Эксперты отмечают, что судебные инстанции корректно применили положения гражданского законодательства о регрессных отношениях. Перспективы дальнейшего оспаривания решения «Светосервисом-Сочи» оцениваются как ограниченные, поскольку обстоятельства, связанные с моментом завершения работ и характером обязательств подрядчика, уже установлены судами и, по мнению юристов, не подлежат пересмотру в кассации.

Вячеслав Рыжков