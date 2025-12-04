Выбили за здоровье

ООО «Светосервис-Сочи» проиграло армавирскому заводу АО «81 БТРЗ» спор о выплате регрессивного иска. Строительная компания производила в Сочи ремонтные работы пансионата «Гренада», принадлежащего заводу. Из-за нарушения техники безопасности пострадала туристка из Москвы — на нее упал лист фанеры. Женщина отсудила у завода 1,3 млн руб., завод предъявил своему генподрядчику иск в порядке регрессии на 1,5 млн рублей.

Как считает юрист, на дату инцидента ответственность за обеспечение безопасности на строительной площадке, в соответствии с условиями договора подряда, лежала на генподрядчике. По его словам, это обстоятельство является установленным фактом, и кассационный суд не станет его пересматривать.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск АО «81 БТРЗ» (Армавир) к ООО «Светосервис-Сочи» о взыскании 1,5 млн руб. в порядке регресса. Спор возник из-за несчастного случая, произошедшего 28 мая 2020 года на центральной набережной поселка Лазаревского по улице Социалистическая. Во время реконструкции пляжного корпуса филиала завода — пансионата «Гренада» — из-за порыва ветра с перекрытия второго этажа упал лист фанеры. Строительный материал травмировал туристку Екатерину Алимову.

Пострадавшая обратилась в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованиями о компенсации. Первоначально суд взыскал с обеих организаций солидарно лишь 23,8 тыс. руб. — расходы на лекарства и моральный вред, но отказал в удовлетворении требования о взыскании компенсации причиненного вреда здоровью в размере 1 млн руб.

Мосгорсуд, рассматривая дело в апелляционном порядке, установил, что суд первой инстанции неправильно применил положения Градостроительного кодекса и необоснованно отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсации вреда.

Апелляция пришла к выводу, что при таком объеме ущерба здоровью целесообразно увеличить размер взыскиваемых сумм. Выплата потерпевшей резко увеличилась. 7 декабря 2023 года апелляционная инстанция взыскала с завода в пользу Алимовой уже 1,3 млн руб.: расходы на медикаменты, компенсацию морального вреда в 300 тыс. руб. и дополнительную компенсацию в 1 млн руб.

При этом суд одновременно пересмотрел вопрос о надлежащем ответчике. Между заводом и сочинской компанией действовал договор подряда от 30 апреля 2019 года. По его условиям генподрядчик обязался выполнить реконструкцию объекта и нести ответственность за ущерб третьим лицам в процессе работ. Нормой градостроительного кодекса установлен спецрежим ответственности за вред в результате нарушения требований безопасности при строительстве. Согласно этой норме, вред, причиненный жизни или здоровью физлиц, подлежит возмещению в полном объеме. Данная норма устанавливает ответственность именно собственника здания независимо от его вины в причинении вреда. Именно на эту норму и опирался суд, принимая решение.

«Согласно условиям договора, Генподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ», — говорится в решении суда.

Ведущий юрисконсульт компании «ЮЭК» Данил Чендемеров говорит, что Мосгорсуд очень формально подошел к делу и не вникал в подробности и особенности заключенного договора между БТРЗ и Светосервис-Сочи. «При рассмотрении регрессивного иска выяснилось, что на момент несчастного случая Светосервис-Сочи еще не закончило работы. В частности, в начале июня генподрядчиком устанавливались окна на объекте, поэтому эти выводы суда стало возможно опровергнуть. В случае незавершенности строительных работ ответственность за обеспечение безопасности на строительной площадке по-прежнему лежала на Светосервис-Сочи. Акт приемки был подписан 1 июня, таким образом, фактический срок окончательной сдачи объекта следует считать не ранее 8 июня»,— поясняет юрист.

После исполнения решения суда и выплаты потерпевшей взысканной суммы, у БТРЗ возникло право требования к «Светосервис-Сочи» как раз в порядке регресса.

Правовым основанием для предъявления такого иска является ст. 1081 ГК РФ. Согласно этой норме, лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Институт регресса призван обеспечить справедливое распределение бремени ответственности между лицами, солидарно обязанными к возмещению вреда, отмечает господин Чендемеров.

«Анализируя перспективы рассмотрения дела в кассации, полагаю, что шансы «Светосервис-Сочи» на успешное обжалование судебных актов выглядят слабыми. Суды правильно применили нормы материального права, регулирующие ответственность за причинение вреда и право регрессного требования. Положения норм ГК РФ были применены судами в полном соответствии с их буквальным смыслом и правовой природой института регресса. Суды установили все необходимые обстоятельства дела: факт причинения вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между действиями генподрядчика и возникшими у заказчика убытками, а также вину генподрядчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору»,— говорит юрист.

По его словам, ключевым обстоятельством, имеющим решающее значение для разрешения спора, является тот факт, что на момент инцидента 28 мая объект строительства еще не был передан от генподрядчика заказчику. Акт приемки законченной реконструкции объекта был подписан только 1 июня, что бесспорно подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком. Следовательно, на дату инцидента ответственность за обеспечение безопасности на строительной площадке, в соответствии с условиями договора подряда, лежала на генподрядчике. Это обстоятельство является установленным фактом, который кассационный суд не станет пересматривать.

Елена Турбина