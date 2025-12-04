Макрон призвал Китай строить заводы в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать условия для роста китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств. Он заявил об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин

По мнению господина Макрона, Европе нужна реформа, чтобы стать «более конкурентоспособной и больше инвестировать». Он отметил, что на повестке у китайских властей укрепление внутреннего потребления.

«Мы должны найти рамочные условия для наращивания прямых китайских инвестиций в Европу, которые создавали бы добавленную стоимость и рабочие места»,— заявил французский президент (цитата по ТАСС).

Эмманюэль Макрон прибыл с трехдневным визитом в Китай 3 декабря. Одна из его заявленных задач — убедить лидера КНР оказать давление на Россию, чтобы помочь ей «принять правильное решение» по завершению конфликта на Украине. Не менее важной составляющей поездки станут экономические связи двух стран, на что намекает присутствие в составе французской делегации руководителей более 20 ведущих компаний, включая Airbus, Framatome и Dassault Systemes.

