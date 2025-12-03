Эмманюэля Макрона ждут в панда-парке

Глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон 3 декабря прибыл с трехдневным визитом в Китай. Одна из заявленных задач французского президента, который буквально на днях в очередной раз принял в Париже украинского лидера Владимира Зеленского,— убедить лидера КНР оказать давление на Россию, чтобы помочь ей «принять правильное решение» по завершению конфликта. Но особо перегибать здесь Макрон вряд ли решится, поскольку на кону еще и экономические интересы самой Франции и всего Евросоюза, сильно завязанных на рынок второй экономики мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон и министр иностранных дел КНР Ван И

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Поездка в КНР 3–5 декабря — четвертый государственный визит Макрона в эту страну за все время пребывания у власти. Все предыдущие разы китайская сторона старалась разнообразить географию посещений французского лидера, устраивая для него поездки за пределы одной лишь столицы — например, в Сиань, Шанхай и Гуанчжоу. На этот раз хозяева включили в программу визита посещение юго-западного города Чэнду. Туда глава Елисейского дворца отправится в пятницу в компании председателя КНР Си Цзиньпина, официальные переговоры с которым пройдут в Доме народных собраний в Пекине накануне, 4 декабря.

Отчасти выбор Чэнду символичен — там расположена крупнейшая в Китае научно-исследовательская база по разведению больших панд, и именно в этот город буквально на днях из французского зоопарка после 13 лет вернулась пара бамбуковых медведей (как известно, все панды считаются собственностью Китая, но в знак дружеского расположения Пекин сдает этих животных в аренду другим государствам).

Такой позитивный фон, однако, не сулит Макрону легких переговоров с китайским лидером. Как анонсировали в Париже, одной из тем на переговорах в Пекине будут усилия по прекращению конфликта на Украине. «Мы рассчитываем, что Китай, как и мы, постоянный член Совета Безопасности... окажет давление на Россию, чтобы Россия и, в частности, Владимир Путин наконец смогли договориться о прекращении огня… Китай может сыграть решающую роль в том, чтобы помочь России принять правильное решение»,— заявил 1 декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В Елисейском дворце добавили: Макрон намерен заявить Си Цзиньпину, что Китай должен «воздержаться от предоставления России каких-либо средств для продолжения войны».

Власти стран Запада уже давно прямо обвиняют КНР в оказании России критически важной экономической помощи — в частности, в поставках военных компонентов для ее оборонной промышленности. Пекин эти обвинения традиционно отвергает.

Президент Франции уже не раз обращался с аналогичными призывами к своему китайскому коллеге, в том числе во время своей предыдущей поездки в Китай в апреле 2023 года и в ходе визита Си Цзиньпина во Францию в мае 2024 года, но без особого успеха. Все, что председатель Си говорил в ответ, как правило, сводилось к заявлениям о том, что Китай выступает за мирные переговоры и уважение территориальной целостности всех стран.

В свою очередь, конъюнктурный геополитический интерес оказался и у Пекина — высветить устами французской стороны некорректное, по мнению китайцев, поведение японского премьера Санаэ Такаити. На прошлой неделе министр иностранных дел КНР Ван И заявил в телефонном разговоре с дипломатическим советником Макрона Эмманюэлем Бонном, что обе стороны должны поддерживать друг друга и осудить «провокационные высказывания» японского премьера. Она, напомним, по сути, признала, что Токио будет считать себя вправе применить силу в случае нападения Китая на Тайвань, что очень сильно не понравилось китайским властям.

Однако тут проявить уклончивость решили уже французы. Как дал понять китайскому министру в том же разговоре Эмманюэль Бонн, Париж выступает за сохранение статус-кво и снижение напряженности между Пекином и Токио. Примечательно, что всего за день до визита главы Елисейского дворца в Китай высокопоставленный представитель Министерства национальной безопасности Японии и французский советник по внешней политике договорились об укреплении сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

Не менее важной составляющей миссии Макрона станут экономические связи двух стран, на что намекает уже присутствие в составе французской делегации руководителей более 20 ведущих компаний, включая Airbus, Framatome и Dassault Systemes.

Впрочем, несмотря на вероятность ряда двусторонних сделок, в глобальном смысле разговор предстоит не из легких.

Евросоюз, от лица которого Макрон обещал вести диалог с китайским лидером, давно выражает озабоченность огромным торговым дисбалансом (дефицит в торговле КНР—ЕС превышает €300 млрд), и ключевой целью Макрона станет устранение этого «глобального дисбаланса».

«Китаю необходимо больше потреблять и меньше экспортировать... а европейцам — меньше сберегать и больше производить»,— заявил один из неназванных советников французского президента в преддверии визита.

Прислушается ли к этому пожеланию Китай — большой вопрос. Особенно на фоне еще одной острой торгово-экономической проблемы в отношениях сторон. Год назад именно Франция убедила Евросоюз ввести пошлины на китайские электромобили, в ответ на что Пекин решил ужесточить условия для импорта в КНР продукции французских коньячных заводов. В нынешнем же году, вслед за введением Китаем ограничений на экспорт своих редкоземельных металлов, Франция вновь выступила главным инициатором максимально жесткого ответа на это, что заставило нервничать уже французских производителей свинины и молочных продуктов, поставляющих приличную часть своей продукции на рынок второй экономики мира.

Несмотря на ряд острых моментов, Эмманюэль Макрон не раз демонстрировал умение добиваться расположения Си Цзиньпина. Так, в ходе прошлого визита в Китай глава Елисейского дворца заявил журналистам по пути домой, что странам Европы не стоит слепо следовать жесткой политике США, поддерживая Тайвань (за это Макрона тогда долго критиковали в ЕС). А год спустя, принимая председателя Си в родном городе своей бабушки в Пиренеях, французский президент сумел убедительно дистанцировать Францию и ЕС от торгового конфликта США с Китаем.

На сей раз президент Макрон решил загодя подсластить пилюлю заявлением о том, что он подумывает пригласить Си Цзиньпина на саммит G7 2026 года, который примет Франция.

Наталия Портякова