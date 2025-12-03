Полиция проверяет информацию об угрозах футболисткам ЖФК «Ростов»

Полиция начала проверку информации после публикации аудиозаписи с угрозами футболисткам «Ростова» со стороны якобы главного тренера команды Яны Чуб. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как отметили в ведомстве, в полицию заявлений по данному факту не поступало, однако стражи порядка проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» видео, на котором Чуб угрожает спортсменкам расправой появилось в социальных сетях 1 декабря. Причиной для такого поступка стали их жалобы на задержку зарплаты и критика руководства.

Наталья Белоштейн