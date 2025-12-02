Тренеру женского состава «Ростова» грозит увольнение после угроз в адрес спортсменок

Главному тренеру женского состава ФК «Ростов» Яне Чуб грозит увольнение. Служебная проверка проводится после ее угроз в адрес футболисток, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на гендиректора клуба Игоря Гончарова.

В понедельник, 1 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором Чуб угрожает спортсменкам расправой. Причиной для такого поступка стали их жалобы на задержку зарплаты и критика руководства.

Мария Хоперская