Тренеру женского состава «Ростова» грозит увольнение после угроз в адрес спортсменок
Главному тренеру женского состава ФК «Ростов» Яне Чуб грозит увольнение. Служебная проверка проводится после ее угроз в адрес футболисток, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на гендиректора клуба Игоря Гончарова.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В понедельник, 1 декабря в социальных сетях появилось видео, на котором Чуб угрожает спортсменкам расправой. Причиной для такого поступка стали их жалобы на задержку зарплаты и критика руководства.