Заочно арестованного секс-коуча Лесли ограничили в родительских правах

Коптевский районный суд Москвы ограничил в родительских правах автора пикап-курсов и секс-коуча Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Лесли

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алекс Лесли

По данным из пресс-релиза, суд удовлетворил иск матери ребенка блогера Анастасии Степашиной. При этом ранее она не подтверждала СМИ информацию о намерении ограничить господина Кириллова в родительских правах.

Дело против Алекса Лесли возбудили 25 июня. Господина Кириллова обвиняют по статьям о действиях сексуального характера с применением насилия (ч. 1 ст. 132 УК РФ) и о склонении к совершению насилия (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). По данным следствия, на тренингах он призывал своих учеников приставать к незнакомым женщинам в Москве. 20 августа коуча объявили в федеральный розыск. В карточке было указано, что точное местонахождение господина Кириллова неизвестно.

К административной ответственности привлекли нескольких учеников Алекса Лесли. Одному из них назначили 11 суток административного ареста. 27 июня СКР обвинил в насильственных действиях сексуального характера другого ученика.