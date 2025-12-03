Ушаков о переговорах с Уиткоффом, Украине в НАТО и диалоге с ЕС
Ушаков назвал вопрос вхождения Украины в НАТО одним из ключевых в переговорах
Помощник президента России Юрий Ушаков выступил перед журналистами. Он прокомментировал результаты переговоров Владимира Путина с американской стороной, заявил о готовности РФ к контактам с Евросоюзом и рассказал о предстоящем визите президента России в Индию. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».
О переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Все вопросы по процессу урегулирования на Украине и международному признанию возможных решений являются предметом переговоров между РФ и США.
Переговоры были очень содержательными. Беседа носила положительный характер. Стороны договорились не комментировать ее содержание.
Стороны обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО. Это один из ключевых вопросов.
США готовы предпринять все усилия для долгосрочного урегулирования на Украине.
Контакты России и США будут продолжены.
США подтвердили готовность учитывать соображения России по процессу российского урегулирования.
Сейчас переговоры по украинскому урегулированию Россия ведет исключительно с США.
Международное признание границ РФ больше, чем признание отдельными странами.
На характере переговоров по Украине с США положительно сказались успехи ВС РФ.
О позиции Украины
Украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров.
О Евросоюзе
Со стороны России нет негативного отношения к продолжению контактов с европейцами.
О российско-индийских переговорах
Путин в Индии обсудит ключевые аспекты торгово-экономической кооперации.
«Роскосмос» и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании.
Путин и Симоньян в Индии примут участие в запуске телеканала RT India.
В ходе визита Путина в Индию объявят о присоединении РФ к Международному альянсу больших кошек.
Неформальная встреча Путина с Моди пройдет тет-а-тет 4 декабря. Официальные переговоры пройдут 5 декабря.
Семь министров, в том числе Белоусов, полетят с Путиным в Индию, сообщили в Кремле.
Путин встретится с президентом Индии.
О планах Путина
Путин 12 декабря примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении.
Путин в декабре примет президента Индонезии Субианто с рабочим визитов в России.
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Петербурге.