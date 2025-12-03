Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ушаков о переговорах с Уиткоффом, Украине в НАТО и диалоге с ЕС

Ушаков назвал вопрос вхождения Украины в НАТО одним из ключевых в переговорах

Помощник президента России Юрий Ушаков выступил перед журналистами. Он прокомментировал результаты переговоров Владимира Путина с американской стороной, заявил о готовности РФ к контактам с Евросоюзом и рассказал о предстоящем визите президента России в Индию. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

О переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером

РФ откровенно высказалась по американским документам украинского урегулирования.

Все вопросы по процессу урегулирования на Украине и международному признанию возможных решений являются предметом переговоров между РФ и США.

Переговоры были очень содержательными. Беседа носила положительный характер. Стороны договорились не комментировать ее содержание.

Стороны обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО. Это один из ключевых вопросов.

США готовы предпринять все усилия для долгосрочного урегулирования на Украине.

Контакты России и США будут продолжены.

США подтвердили готовность учитывать соображения России по процессу российского урегулирования.

Сейчас переговоры по украинскому урегулированию Россия ведет исключительно с США.

Международное признание границ РФ больше, чем признание отдельными странами.

На характере переговоров по Украине с США положительно сказались успехи ВС РФ.

О позиции Украины

По поводу заявлений Зеленского о том, что ВСУ воюют с ВС РФ в отдельных пунктах, которые давно уже взяты российскими войсками — сейчас разум восторжествует и реальные успехи российских войск этому способствуют.

Украинцы на данный момент отказались от продолжения стамбульских переговоров.

О Евросоюзе

Европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, об этом неоднократно говорил Путин.

Со стороны России нет негативного отношения к продолжению контактов с европейцами.

О российско-индийских переговорах

По итогам переговоров Путина и Моди будет принято совместное заявление о масштабных планах сотрудничества РФ и Индии.

Путин в Индии обсудит ключевые аспекты торгово-экономической кооперации.

«Роскосмос» и департамент космоса Индии подпишут меморандум о взаимопонимании.

Путин и Симоньян в Индии примут участие в запуске телеканала RT India.

В ходе визита Путина в Индию объявят о присоединении РФ к Международному альянсу больших кошек.

Неформальная встреча Путина с Моди пройдет тет-а-тет 4 декабря. Официальные переговоры пройдут 5 декабря.

Семь министров, в том числе Белоусов, полетят с Путиным в Индию, сообщили в Кремле.

Путин встретится с президентом Индии.

О планах Путина

В графике Путина в декабре несколько международных контактов.

Путин 12 декабря примет участие в форуме мира и доверия в Туркмении.

Путин в декабре примет президента Индонезии Субианто с рабочим визитов в России.

Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Петербурге.

