Путин обсуждал с делегацией США членство Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсуждали на переговорах в Москве вступление Украины в НАТО. Как отметили в Кремле, это один из ключевых вопросов в теме урегулирования российско-украинского конфликта, но подробности он приводить отказался.

«Американцы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашей цели. Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

В первоначальной версии мирного плана США, разработанного Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, был пункт об отказе Украины от членства в НАТО — одно из требований России для прекращения боевых действий. При этом после переговоров с Украиной США внесли корректировки в свой план — в итоге он был сокращен. Сохранился ли пункт с Североатлантическим альянсом, неизвестно. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что позднее США предложили вариант отказа Украины от членства в НАТО не юридически, но де-факто. При этом предполагается, что такая договоренность будет достигнута между членами НАТО и Россией, без участия украинской стороны в этом процессе.

Лусине Баласян