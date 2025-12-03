Помощник президента Ушаков: Путин встретится с президентом Индии

Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Индию встретится с лидером Индии Дроупади Мурму. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Переговоры запланированы на 5 декабря.

«Вечером, ориентировочно в 19.00, в президентском дворце состоится встреча Владимира Путина с президентом Индии Дроупади Мурму»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Визит начнется с неформальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, рассказал помощник президента. Деловая программа запланирована на пятницу. Она откроется встречей с индийским премьером, по итогам которой стороны планируют принять совместное заявление.

Государственный визит Владимира Путина в Нью-Дели состоится 4-5 декабря. Это первый визит российского лидера в Индию с начала боевых действий на Украине.

Анастасия Домбицкая