Помощник президента Ушаков: Путин встретится с президентом Индии
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Индию встретится с лидером Индии Дроупади Мурму. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Переговоры запланированы на 5 декабря.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вечером, ориентировочно в 19.00, в президентском дворце состоится встреча Владимира Путина с президентом Индии Дроупади Мурму»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.
Визит начнется с неформальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, рассказал помощник президента. Деловая программа запланирована на пятницу. Она откроется встречей с индийским премьером, по итогам которой стороны планируют принять совместное заявление.
Государственный визит Владимира Путина в Нью-Дели состоится 4-5 декабря. Это первый визит российского лидера в Индию с начала боевых действий на Украине.
Чего ожидать от визита Владимира Путина в Индию, читайте в материале «Ъ» «Индию четыре года ждут».