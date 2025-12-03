Ушаков: США подтвердили готовность учитывать предложения России по Украине

Представители США подтвердили, что готовы учитывать соображения и предложения Москвы по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Саму беседу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером он назвал «полезной».

«Американцы, конечно, подтвердили свою готовность учитывать наши соображения и наши ключевые предложения на этот счет»,— сказал Юрий Ушаков на брифинге.

«Настрой — рабочий, и американцы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования, что, собственно, отвечает нашей цели»,— добавил господин Ушаков.

Сразу после встречи, которая состоялась вечером во вторник, Юрий Ушаков сказал, что детальное содержание переговоров стороны решили не раскрывать. Тогда же он признал, что компромисс по ключевым вопросам найден не был. Сегодня он подтвердил, что стороны затрагивали вопрос вступления Украины в НАТО, однако подробностей не привел.

2 декабря в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером по поводу американского мирного плана. Марко Рубио позднее заявил, что стороны не могут договориться о 20% территории ДНР, подконтрольных ВСУ.

Чем завершились переговоры в Кремле, читайте в материале «Ъ» «Переговоры прошли точно не дальше».

Анастасия Домбицкая