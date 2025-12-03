Интерес к IT-специальностям в кубанских вузах вырос в полтора раза

На фоне общего роста популярности цифровых профессий кубанские вузы фиксируют полуторакратный рост интереса абитуриентов к ИТ-направлениям. Об этом сообщают пресс-службы КубГТУ и КубГУ.

В КубГТУ приток поступающих на IT-направления увеличивается на 15–20% ежегодно. Количество заявлений выросло с 11,7 тыс. в 2024 году до 17,3 тыс. в 2025-м. Наиболее высокая конкуренция сложилась по ключевым специальностям: информатика и вычислительная техника — 46 заявлений на место, прикладная информатика — 41, программная инженерия — 39, компьютерная безопасность — 38.

Число зачисленных первокурсников на ИТ-специальности в КубГТУ увеличилось с 665 студентов в 2024 году до 812 в текущем году. Каждый третий абитуриент университета выбирает информационные технологии.

В КубГУ спрос также демонстрирует устойчивый рост. По программам бакалавриата общее количество заявлений увеличилось с 10,2 тыс. в 2024 году до 13 тыс. в 2025-м. Лидерами по популярности стали математика и компьютерные науки — 1453 заявления при 100 местах, информационные системы и технологии — 2914 заявлений на 107 мест, прикладная информатика — 2394 заявления на 88 мест.

Конкурс по бакалавриату в КубГУ достиг 21 заявления на место в 2025 году против 14–28 в предыдущем. На бюджетные места зачислили 363 человека в 2025-м по сравнению с 523 в 2024 году.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что высшие учебные заведения Краснодарского края и Ставрополья увеличивают набор на специальности в сфере IT и открывают новые направления подготовки, но потребности рынка количественно и качественно в полной мере пока не удовлетворяют.

Нурий Бзасежев