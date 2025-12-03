В Махачкале временно отключат газ для переврезки магистрали

В Советском и Кировском районах Махачкалы 15 декабря из-за переврезки магистрального газопровода на ГРС «Северная» пройдет отключение газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отключения будут действовать с 8:00 до 17:00. В Советском районе без газа останутся ДРСУ, микрорайон Ватан, Мехлесхоз, село Сепаратор, проспект Акушинского и проспект Шамиля до улицы Ярагского.

В Кировском районе отключение затронет первую Махачкалу, поселки Семендер, Красноармейск и Шамхал, Научный городок, села Наука, Весна, Вагонник, Локомотив, Юбилейное, Портовик, Племобъединение, Ракета, Влага и Урожай. Также без газа останутся участок от 19-й линии до Диагностического центра, Учхоз, микрорайон ДОСААФ и проспект Акушинского.

Ведомство рекомендует жителям перекрыть краны перед газовым оборудованием, проверить дымоходы и вентиляцию, соблюдать осторожность при возобновлении подачи газа.

Константин Соловьев