СКФУ вошел в топ-7 вузов RAEX по устойчивому развитию

Рейтинговое агентство RAEX включило Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в семерку лучших вузов России по устойчивому развитию. Университет набрал уровень BB в пилотном проекте, заявил гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков на пресс-конференции ТАСС в Москве.

Рейтинг оценивает экологические, социальные и управленческие практики вузов (ESG). Он учитывает не только финансы, но и отношение к природе, сотрудникам и обществу.

Эксперты выделили сильные стороны СКФУ. Университет создает доступную среду для студентов и сотрудников с ОВЗ и инвалидностью. Вуз открыл инклюзивный коворкинг с 10 рабочими местами для маломобильных групп и конференц-зоной на 70 мест. СКФУ интегрирует ESG в образование. В партнерстве со Сбербанком вуз запустил подготовку BI-аналитиков на "Цифровых кафедрах" программы "Приоритет 2030". Платформа "Навигатор" ввела практикумы по ESG-индикаторам. Начальник управления стратегического развития Ирина Глазкова отметила: такие проекты повышают конкурентоспособность вуза.

В 2024-2025 учебном году 1233 студента прошли программы устойчивого развития. Среди них — "Финансы устойчивого развития" и "Бизнес будущего: стратегии и инструменты устойчивого развития в условиях цифровизации и неопределенности". Студенты СКФУ преуспели в олимпиаде "Я — профессионал" в секции "Зеленая энергетика". Вуз расширил жилой фонд и обновил общежития. Он создал клинику персонализированной медицины и комнату матери и ребенка для студентов и сотрудников с детьми.

В топ-7 вошли РАНХиГС, РУДН, МИСиС, УрФУ, РУТ (МИИТ), СКФУ и КБГУ. Рейтинг учитывает образовательную, научную и просветительскую миссии вузов. RAEX сделает проект ежегодным и расширит число участников.

По совокупности критериев СКФУ в 2025 году занял 58-е место в RAEX-100, поднявшись на 10 строк по сравнению с 2024 годом.

Станислав Маслаков