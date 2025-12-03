На Кубани выдача лицензий на автобусные перевозки сократилась в 1,5 раза

В Краснодарском крае за десять месяцев 2025 года выдано 217 лицензий на автобусные пассажирские перевозки против 334 за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в МТУ Ространснадзора по Южному федеральному округу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров связывает сокращение числа перевозчиков в сфере городских автобусных маршрутов с ростом требований к безопасности и качеству услуг.

«Для небольших индивидуальных предпринимателей, владеющих небольшим автопарком, выполнение этих требований становится чрезмерно дорогим, что вынуждает их покидать рынок»,— отметил Петров.

По его словам, крупные компании с достаточными ресурсами успешно адаптируются к новым условиям работы.

В целом в Краснодарском крае в 2025 году значительно увеличилось количество регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. Рост, по подсчетам сервиса Rusprofile, составил 96%. Их общее количество достигло 4998. Значительный рост показывает реестр легковых такси регионального министерства транспорта, отмечает член Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков, кандидат юридических наук Екатерина Бурнос.

Наталья Решетняк