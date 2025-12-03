Кубань лидирует по регистрации гостевых домов в федеральном эксперименте

Краснодарский край стал лидером по регистрации гостевых домов среди регионов в рамках федерального эксперимента по легализации частного жилья для отдыхающих. Сейчас на Кубани зарегистрировано 732 объекта, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Общая динамика по России не достигает запланированных показателей: при целевом значении в 15 тыс. домов на 3 декабря было зарегистрировано чуть больше 14 тыс. объектов.

Основной причиной торможения процесса стали земельные вопросы, которые составляют около 20% всех отказов Росаккредитации. Для решения проблемы власти упростили требования: Росреестр и Росаккредитация договорились трактовать спорные формулировки вида разрешенного использования земли в пользу собственников.

Теперь владельцы домов на участках для индивидуального жилищного строительства не получат отказ в регистрации из-за особенностей вида разрешенного использования территории. Нововведение должно ускорить эксперимент по развитию туристического жилья, в котором участвуют 17 регионов и федеральная территория «Сириус».

Власти также рассматривают возможность изменения правила «один участок — один гостевой дом» для регионов с типовой застройкой, где на одной территории находятся основное жилье и отдельные домики для туристов.

К эксперименту планируют присоединиться Адыгея и Нижегородская область. С начала 2026 года объекты, не прошедшие процедуру легализации, лишатся возможности размещать рекламу на туристических агрегаторах.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Крым более 1,1 тыс. объектов размещения вошли в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения.

Анна Гречко