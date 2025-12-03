На Кубани бизнесмен пытается взыскать 559 млн рублей с холдинга экс-депутата ЗСК

Предприниматель Алексей Будилов подал жалобу в Верховный суд РФ на решения нижестоящих судов, которые отказали ему во взыскании 559 млн руб. солидарно с ООО «Агрохолдинг Васюринский» и ООО «Агрохолдинг-Экспо» за использование его доли в земельном наделе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрохолдинг Васюринский», зарегистрированное в 2019 году в станице Пластуновская Динского района Краснодарского края, специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных растений. Бенефициаром компании является бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Фурса. Выручка по итогам 2024 года превысила 2 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. ООО «Агрохолдинг-Экспо», занимающееся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, было зарегистрировано шесть лет назад в станице Пластуновская. Бенефициар компании — Елизавета Козырева. Выручка по итогам 2024 года составила 23 млн руб., чистая прибыль — 290 тыс. руб.

Спор касается участка площадью 1399 га в Динском районе Кубани.

Согласно материалам дела, в 2005 году бывшие сотрудники ЗАО «Красносельское» в Динском районе заключили договор аренды земли с ООО «Васюринский МПК». В 2019 году арендатором стало ООО «Агрохолдинг Васюринский», а в 2022 году — ООО «Агрохолдинг-Экспо».

В июле 2024 года Алексей Будилов обратился с иском в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ответчиков неосновательного обогащения. Истец утверждал, что ответчики без законных оснований эксплуатируют надел, получая прибыль от выращивания и продажи урожая. По его версии, договор аренды истек в 2020 году.

Однако в суде было установлено, что ООО «Агрохолдинг Васюринский» уведомило арендодателей о намерении продолжить отношения, воспользовавшись преимущественным правом на заключение соглашения на новый срок. Решениями судов общей юрисдикции договор аренды от 2005 года признан действующим и продлен до 2035 года.

Суд постановил, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты прав.

Наталья Решетняк