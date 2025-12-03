Полмиллиарда не взошли

Кубанский предприниматель Алексей Будилов обжалует в Верховном суде (ВС) России отказ во взыскании 559 млн руб. с ООО «Агрохолдинг Васюринский» и ООО «Агрохолдинг-Экспо» за использование его доли в земельном наделе. Бенефициарами компаний-ответчиков являются экс-депутат ЗСК Сергей Фурса и Елизавета Козырева соответственно. Бизнесмен утверждает, что ответчики незаконно используют землю, получая прибыль от урожая, в то время как он не может пользоваться своей частью надела. Суды трех инстанций иск отклонили, указав, что между сторонами действует договор аренды, который исключает какие-либо претензии со стороны истца. Юристы считают, отменить судебные решения в ВС вряд ли удастся.



Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу предпринимателя Алексея Будилова на решения нижестоящих судов, которые отказали ему во взыскании 559 млн руб. солидарно с ООО «Агрохолдинг Васюринский» и ООО «Агрохолдинг-Экспо» за использование его доли площадью 1399 га в земельном участке.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрохолдинг Васюринский» зарегистрировано в 2019 году в станице Пластуновской Динского района Краснодарского края. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Выручка по итогам 2024 года превысила 2 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Бенефициаром является экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Сергей Фурса. ООО «Агрохолдинг-Экспо» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Предприятие зарегистрировано шесть лет назад в станице Пластуновской. Бенефициар — Елизавета Козырева. Выручка по итогам 2024 года составила 23 млн руб., чистая прибыль — 290 тыс. руб.

В 2005 году пайщики — бывшие сотрудники ЗАО «Красносельское» в Динском районе — заключили договор аренды с ООО «Васюринский МПК». В 2019 году права арендатора получило ООО «Агрохолдинг Васюринский», а в 2022 году — ООО «Агрохолдинг-Экспо».

Как следует из материалов дела, в июле 2024 года бизнесмен обратился с иском в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании с ответчиков неосновательного обогащения. По версии истца, в 2020–2024 годах он не мог владеть и пользоваться своей частью сельскохозяйственного надела. Истец утверждал, что ответчики без законных оснований эксплуатируют надел, получая прибыль от выращивания и продажи урожая.

Однако в суде было установлено, что ООО «Агрохолдинг Васюринский» уведомило арендодателей о намерении продолжить отношения, воспользовавшись преимущественным правом на заключение соглашения на новый срок. Решениями судов общей юрисдикции договор аренды от 2005 года признан действующим и продлен до 2035 года.

Суд постановил, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты прав. Согласно статье 247 Гражданского кодекса, участник долевой собственности может требовать компенсацию от других участников, владеющих имуществом, приходящимся на его долю. Однако эта норма не применяется в договорных отношениях.

На протяжении действия договора компании использовали участок согласно арендным обязательствам и вносили соответствующую арендную плату (погашение земельного налога, а также 700 кг зерна, 50 кг сахара, 50 кг муки, 15 кг растительного масла).

«Предприниматель не мог использовать какую-либо часть единого землепользования в целях выращивания сельскохозяйственной продукции, поэтому не вправе дополнительно претендовать на получение стоимости части урожая, выращенного в сельскохозяйственные периоды 2020–2024 годов»,— решил кубанский арбитраж. Его выводы подержали суды апелляционной и кассационной инстанций.

Истец не смог доказать, что, не желая пролонгировать указанный договор аренды, вместе с другими пайщиками направлял уведомления о его прекращении (по мнению истца, срок действия договора истек 26 апреля 2020 года).

Юрист адвокатского бюро RSP Partners Елизавета Мордвинова говорит, что в данном случае речь идет о фактически двух противоречащих друг другу судебных решениях, вступившими в силу.

«С одной стороны, решением Динского районного суда Краснодарского края, оставленным без изменения апелляционной и кассационной инстанцией, договор аренды признан действующим и продленным на тех же условиях на 15 лет, с другой стороны, противоположное постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которым при повторном рассмотрении право аренды в отношении земельного участка признано отсутствующим. При указанных обстоятельствах в соответствии с позицией Верховного суда, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 31 августа 2020 года, суд не может ограничиться формальной ссылкой на результат одного из ранее разрешенных дел и положения статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В такой ситуации суд должен самостоятельно установить фактические обстоятельства дела и на их основе разрешить спор»,— объясняет эксперт.

Она добавляет, что в рассматриваемом деле судами учтены выводы, изложенные в обоих судебных актах, тем не менее главной проблемой остается избрание истцом ненадлежащего способа защиты своих прав. Выводы о невозможности применения норм о взыскании компенсации являются вполне обоснованными. Более того, отмечает Елизавета Мордвинова, ситуацию осложняет истечение срока исковой давности.

«Если говорить о перспективе рассмотрения указанного дела в Верховном суде РФ — вероятность отмены решений и постановлений нижестоящих инстанций является низкой»,— резюмирует она.

Перспективы дальнейшего обжалования в Верховном суде РФ оценивает как низкие, но не нулевые и управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. «ВС, как правило, пересматривает дела, если усматривает существенное нарушение единообразия в толковании и применении норм права. В данном случае суды основывались на четких положениях Гражданского и Земельного кодексов, а также Закона об обороте сельхозземель, и их выводы носят последовательный и аргументированный характер. Шанс на положительный исход в ВС мог бы появиться, если бы предприниматель смог доказать не просто формальную, а реальную невозможность выдела земельного участка по вине ответчиков, например, предоставив неопровержимые доказательства того, что те своими действиями блокировали процесс выдела.

Также теоретически возможно оспаривание добросовестности ответчиков, если бы были представлены новые, ранее не исследованные доказательства мнимости переуступки аренды с целью сохранения контроля над землей после прекращения договора. Однако из материалов дела следует, что такие доказательства суду представлены не были, а сама аренда была признана легитимной и пролонгированной»,— говорит господин Жаров.

Наталья Решетняк