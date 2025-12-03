На фермах в Тацинском районе нашли нарушения с помощью БПЛА

В Ростовской области с помощью беспилотных летательных аппаратов провели обследования территорий животноводческих хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской области Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской области

В Тацинском районе воздушная проверка выявила нарушения на двух фермах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Инспекторы обнаружили дефекты ограждений, позволяющие посторонним лицам и диким животным попадать на территорию хозяйств. На территории также отсутствовали въездные и выездные дезинфекционные барьеры, не были созданы условия для хранения и обеззараживания навоза.

Всего в ходе обследований ведомство зафиксировало 10 нарушений требований у сельхозпредприятий на территории соседних субъектов. По выявленным фактам владельцам предприятий выдали предписания.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с помощью беспилотников в октябре также выявили нарушение на ферме в Ростовской области.

Константин Соловьев