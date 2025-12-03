ХК «Ростов» проведет матч во Дворце спорта впервые с 2017 года

Хоккейный клуб «Ростов» проведет первый с 2017 года матч во Дворце спорта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

На обновленной ледовой арене «кондоры» примут «Нефтехимик» 10 декабря. Ранее домашней площадкой для игр в Ростове-на-Дону служила «Айс Арена» в Западном жилом массиве. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что болельщики хоккейного клуба записали видеообращение к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. В обращении фанаты рассказали, «Айс Арена» вмещает лишь 500 зрителей, а Дворец спорта до ремонта вмещал 2,5 тыс. зрителей.

В сентябре первый матч после завершения реконструкции Дворца спорта в нем провели гандболистки «Ростов-Дона».

Константин Соловьев