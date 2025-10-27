Болельщики ХК «Ростов» обратились к губернатору, чтобы вернуться во Дворец спорта

Болельщики хоккейного клуба «Ростов» записали видеообращение к губернатору Юрия Слюсаря с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. Соответствующее обращение опубликовано в фан-аккаунте команды.

Фото: Пресс-служба ХК Ростов Фото: Пресс-служба ХК Ростов

В обращении фанаты рассказали, что хоккей для города является важным видом спорта наряду с футболом и гандболом. В настоящее время домашней ареной для «Ростова» является «Айс Арена», которая вмещает 500 зрителей. Ранее, до ремонта Дворца, арена вмещала 2,5 тыс. зрителей. При этом, как отмечается в сообщении, билеты раскупались «мгновенно, даже ночью».

«Сейчас команда играет на «Айс Арене», которая слишком мала — там помещается всего 500 зрителей. А желающих посмотреть хоккей гораздо больше. Болельщики просят вернуть ХК «Ростов» в обновленный Дворец спорта, чтобы они могли и дальше поддерживать любимую команду», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл матч после возвращения на арену во Дворце спорта.

Константин Соловьев