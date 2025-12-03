Глава Минфина Силуанов призвал учиться жить и работать при текущем курсе рубля

Смягчение денежно-кредитной политики может привести к ожидаемому многими ослаблению курса рубля, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. По его мнению, текущий диапазон курса «более-менее сбалансирован» и может сохраниться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил министр, «крепкий рубль во многом зависит от процентных ставок». «Тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды... Мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях»,— сказал господин Силуанов в интервью РБК-ТВ.

По подсчетам экспертов, с конца июня рубль потерял около 6% к доллару из-за снижения экспортной выручки и роста импорта. В ВТБ допустили ослабление курса до 90 руб. в первом квартале 2026 года. Глава Минэкономики Максим Решетников говорил, что в следующем году ведомство может пересмотреть средний курс рубля в сторону укрепления.

