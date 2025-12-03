Из Ростовской области в Турцию на неделю отправили 3 тысячи кормов для животных

В морских пунктах пропуска Ростовской области за прошедшую рабочую неделю, с 24 по 28 ноября, досмотрели 3 тыс. т подсолнечного шрота, предназначенного для экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Корм для животных был отобран для проведения лабораторных исследований. Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили. Как ранее писал «Ъ-Ростов», Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» за десять месяцев 2025 года провел сертификацию около 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в 34 государства.

Константин Соловьев